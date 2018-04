Köln (ots) -



Bei der Digitalisierung hingen deutsche Firmen bislang hinterher. Auf der Hannover Messe, die weltweit wichtigsten Industriemesse, zeichnet sich eine Trendwende ab: Immer mehr deutsche Unternehmen binden künstliche Intelligenz, Mixed Reality oder Big Data in ihre Abläufe ein und schaffen neue digitale Angebote. Ein Kamerateam von INFOkontor hat die Highlights entdeckt.



Zum Beispiel e.GO: Das Aachener Unternehmen hat den elektrisch und autonom fahrenden Kleinbus e.GO Mover entwickelt - und passend dazu neue, digitale Dienstleistungen.



Unternehmen wie Mercedes-Benz setzen auf Virtual Reality mit der HoloLens und bieten Mitarbeitern holografisch geführte Reparaturen bei technischen Trainings. Die Deutsche Bahn schult Mitarbeiter virtuell beim Ankoppeln von Zügen, um Gefahren zu vermeiden, und senkt gleichzeitig die Kosten.



Einer der digitalen Treiber für deutsche Unternehmen ist interessanterweise Microsoft. 25 Beispiele auf dem Messestand sollen belegen, wie Mensch und Maschine in der Arbeitswelt von morgen zusammenfinden.



