Im Streit um die Sanierung des Autobauers Opel haben etwa 1400 Menschen für den Erhalt des auf der Kippe stehenden Autowerks in Eisenach demonstriert. Neben Thüringer Beschäftigten beteiligten sich am Dienstag an der Aktion im Anschluss an eine Betriebsversammlung auch Opel-Beschäftigte der anderen deutschen Standorte Rüsselsheim, Dudenhofen und Kaiserslautern.

Betriebsrat, IG Metall sowie Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) verlangten erneut vom französischen Opel-Mutterkonzern PSA , die Auslastung von Eisenach durch die Vergabe von zwei Automodellen dauerhaft zu sichern. Nur so könnte der Standort profitabel arbeiten. "Wir kämpfen darum, dass Opel keine Verwertungsmarke wird, sondern ein Autobauer bleibt", sagte Ramelow in Eisenach. Die Jahresproduktion müsste auch künftig deutlich über 100 000 Fahrzeugen liegen.

AfD-Angehörige, darunter Thüringens umstrittener Partei- und Fraktionschef Björn Höcke, die sich mit Fahnen unter die Demonstranten mischen wollten, wurden weggedrängt. Der Eisenacher Betriebsrat machte deutlich, Opel sei und bleibe ein internationales Unternehmen.

Für die Montagefabrik mit 1800 Beschäftigten steht eine Investitionsentscheidung für einen 2019 geplanten Modellwechsel aus. Bisher werden in Thüringen die Kleinwagen Corsa und Adam gebaut. Ab 2019 soll nach Gewerkschaftsangaben nach den Plänen des Managements nur noch ein großer Geländewagen vom Band rollen. Laut IG Metall würde er mit einer Jahresproduktion von geschätzten 70 0000 Fahrzeugen nur etwa die Hälfte der Arbeitsplätze in Eisenach sichern.

Ramelow pochte wie IG Metall-Bezirksleiter Jörg Köhlinger auf die Einhaltung von Verträgen und Zusagen durch PSA. Thüringens Regierungschef forderte Unternehmens- und Arbeitnehmervertreter zur Rückkehr an den Verhandlungstisch auf. "Die Differenzen müssen dort ausgeräumt werden." Nach Angaben eines Gewerkschaftssprechers gibt es derzeit aber keinen neuen Verhandlungstermin der Tarifvertragsparteien.

Gewerkschafter Köhlinger zeigte sich zu Zugeständnissen bereit, wenn Eisenach ein zweites Modell bekomme. Wenn nötig, könnten Zusagen durch gleichwertige neue Regelungen ersetzt werden, erklärte er. Die Beschäftigten brauchten Sicherheit und Perspektive.

Das Opel-Management bekräftigte in Rüsselsheim die Bereitschaft, in den Thüringer Standort zu investieren - "wenn die notwendigen Voraussetzungen für die Wettbewerbsfähigkeit erfüllt sind". In einer Mitteilung heißt es: "Das Werk in Eisenach spielt eine wichtige Rolle in den Zukunftsplänen von Opel." Vorgesehen sei, im April 2019 die Produktion eines SUV zu starten. Ab 2020 könne eine Hybrid-Variante folgen.

Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Ein Fahrzeug mit unterschiedlichen Varianten - das reicht nicht." Das Eisenacher Werk könnte bei entsprechender Auslastung die von PSA geforderten Kosten einhalten, "ohne dass ein Lohnverzicht der Belegschaft notwendig ist", so der Minister. Zudem habe die Landesregierung zusammen mit der Stadt Eisenach dem Management Vorschläge gemacht, um die Produktionskosten in Eisenach zu senken, beispielsweise durch Optimierung der Energieerzeugung und der Immobilienverwaltung./ro/DP/tos

