Die NH-Sicherungslastschaltreihen finden Anwendung in der Energieverteilung, in Netz- und Transformatorenstationen, Kabelverteilerschränken sowie in Niederspannungsverteilungen. Sie sind die Grundlage einer effizienten Energieverteilung.

Die aufeinander abgestimmten Schutzkomponenten bestehen aus Schaltgeräten und NH-Sicherungseinsätzen. Die neue Produktlinie SL 800V series wurde speziell für die 800V-Anwendungen in Anlehnung an die EN 60947 entwickelt und geprüft. Dies ist besonders im Photovoltaikmarkt vonnöten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...