Grönland möchte unabhängig von Dänemark werden. Ausgerechnet China kann dabei helfen. Denn unter dem schmelzenden Eis liegen viele Rohstoffe.

In einem sind sich die rund 40.000 wahlberechtigten Grönländer einig: "Jeder will die Unabhängigkeit von Dänemark, die Frage ist nur wann und wie". So beschreibt Ulrik Pram Gad, Politologe an der dänischen Universität von Aalborg die Situation auf der größten Insel der Welt. Am Dienstag wird in Grönland gewählt, das Ergebnis wird in der Nacht zu Mittwoch erwartet.

Doch es zeichnete sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den bisherigen und vermutlich künftigen Koalitionspartnern, der sozialdemokratischen Siumut und der sozialistischen Inuit Ataqatigiit, ab. Beide Parteien wollen die vollständige Unabhängigkeit von Dänemark.

Und nicht nur sie: Im Prinzip befürworten alle größeren politischen Parteien auf Grönland die weitere Loslösung von Dänemark, das bislang jährlich umgerechnet knapp 500 Millionen Euro und damit etwa die Hälfte der Staatsausgaben von Grönland in die Hauptstadt Nuuk überweist. Seit 2009 ist die größte Insel der Welt innenpolitisch völlig unabhängig von Dänemark.

Nur noch die Außen- und Sicherheitspolitik wird von Kopenhagen bestimmt. Auch gegen eine vollständige Unabhängigkeit hat Kopenhagen nichts mehr. Dann allerdings, so unterstreicht der dänische Regierungschef Lars Løkke Rasmussen immer wieder, wird es die Unterstützungszahlungen nicht mehr geben. Und hier liegt das Problem. Denn die Einnahmen aus dem Fischfang, der für rund 90 Prozent der grönländischen Exporte steht, sowie der Tourismus können den Wegfall bisher nicht ausgleichen.

