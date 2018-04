Die Deutschen sorgen sich zu Recht um die Zukunft. Doch sie stehen einer aktienbasierten Vermögensbildung mit ihrer historisch verwurzelten Verlustangst selbst im Weg, wie eine Studie zeigt.

Die alternde deutsche Gesellschaft ist zutiefst von Verlustangst bestimmt. Diese "German Angst", die eine Umfrage des Flossbach von Storch Research Institutes belegt, ist nicht nur ein historisches und sozialpsychologisches Phänomen. Sie lähmt, so der Autor der Studie Marius Kleinheyer, die Vermögensbildung und Altersvorsorge - und verstärkt so ihre eigenen Gründe. Ein Teufelskreis, dessen Ursprünge in den historischen Katastrophen des 20. Jahrhunderts liegt.

76 Prozent der 1000 vom Institut repräsentativ befragten Personen geben an, dass man sich generell Sorgen machen müsse um die Zukunft. 71 Prozent sorgen sich um ihre finanzielle Absicherung im Alter. In der Altersgruppe der 40- bis 49-Jährigen ist die Sorge um die Alterssicherung sogar noch höher - fast 85 Prozent - als die vor der allgemeinen Entwicklung. "In unserer satten Gesellschaft geht die Angst vor Verlust um" schreibt Kleinheyer. "Nach dreizehn Jahren guter Stimmung und Wohlstandsillusion herrschen optimale Bedingungen für ein Anwachsen der Angst und ein bitteres Erwachen".

Die Phase sinkender Sorgen, die etwa 2005 mit dem Wirksamwerden der Schröderschen Agenda-Reformen begann, hatte trotz weltweiter Finanz- und Wirtschaftskrise zumindest bis 2014 angehalten. Das zeigt auch eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), die auf Basis der Daten des "sozio-ökonomischen Panels" die Entwicklung der Angst vor Arbeitsplatzverlust von 1984 bis 2014 aufzeichnete. Doch damit sei es nun, so Kleinheyer, vorbei. "Die Folgen der Finanzkrise wurden bis heute von der Bevölkerung durch die Bundesregierung ferngehalten, beziehungsweise insbesondere durch die Zentralbank abgefedert. Trotzdem hat die allgemeine Skepsis gegenüber der Politik und auch der EZB in den letzten Jahren, nicht zuletzt wegen der Flüchtlingskrise, deutlich zugenommen."

Die Umfrage offenbart ein großes Misstrauen gegenüber der gesetzlichen Rentenversicherung (nur 40 Prozent vertrauen ihr). Dagegen vertrauen 71 Prozent eher auf das eigene Vermögen als Altersvorsorge (eigene Kinder: 41 Prozent, betriebliche Altersvorsorge: 49 Prozent).

Fatal erscheint angesichts dessen, dass 76 Prozent der Befragten nach eigenen Angaben keine Aktien, Anleihen oder Fondsanteile besitzen. Die Antworten auf die Frage, wie sie 10 000 Euro anlegen ...

