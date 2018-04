Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Zürich (pts035/24.04.2018/16:55) - Qatar Airways gibt bekannt, dass ihre preisgekrönte Business Class, Qsuite, ab dem 15. Mai 2018 auf Flügen nach Shanghai ihr China-Debüt feiert. Qsuite, mit ihrer patentierten Vierersitzkonfiguration, ist seit Langem für wegweisende Branchenpremieren bekannt. In Kürze wird sie auch Shanghai-Reisenden die Möglichkeit bieten, diesen neuen Standard des Luxus zu erleben. Qatar Airways hat derzeit 31 wöchentliche Verbindungen zu sechs Destinationen auf dem chinesischen Festland: Shanghai, Peking, Guangzhou, Hangzhou, Chongqing und Chengdu. Qatar Airways Group Chief Executive Akbar Al Baker betonte: "Shanghai stellte im Oktober 2003 die erste Destination von Qatar Airways in China dar. Es ist daher passend, dass wir Shanghai gewählt haben, um unsere preisgekrönte Qsuite auf Flügen nach China einzuführen. Dies ist ein weiterer Beweis für die Stärke unseres Engagements auf dem chinesischen Markt. Mit der Qsuite haben wir die Industrienormen neu definiert und das Reiseerlebnis in der Business Class revolutioniert. Denn wir bieten Passagieren eine First-Class-Erfahrung in einer Business-Class-Kabine mit unvergleichlichem Komfort, Luxus und Stil." Die patentierte Qsuite von Qatar Airways bietet das branchenweit erste Doppelbett in der Business Class sowie Kabinen für bis zu vier Personen mit Sichtschutz. Passagiere auf angrenzenden Sitzen haben so die Möglichkeit, ihre eigene Privatsphäre zu schaffen. Verstellbare Elemente und bewegliche TV-Monitore auf den mittleren vier Sitzen ermöglichen es Kollegen, Freunden oder Familien, gemeinsam zu reisen. Sie können ihren Raum in eine private Suite verwandeln, so dass sie gemeinsam arbeiten, essen und sich unterhalten können. Diese neuen Funktionen bieten ein anpassbares Reiseerlebnis, das es Passagieren ermöglicht, eine Umgebung zu kreieren, die ihren individuellen Bedürfnissen entspricht. Qsuite hat einen neuen Standard im Sektor Luxusreisen gesetzt. Auf der ITB in Berlin vorgestellt, sammelt sie seit vergangenem Jahr Preise. Anfang dieses Monats erhielt Qatar Airways auf der Aircraft Interiors Exposition in Hamburg den Crystal Cabin Award für das "Beste Kabinenkonzept" in Anerkennung des innovativen Designs der Qsuite. Die Jury bestand aus 28 internationalen Experten, die bahnbrechende Innovationen an Bord von Fluggesellschaften auszeichnen. Flugplan Täglich Doha (DOH) nach Shanghai (PVG) QR 871 Abflug: 23:50 Uhr, Ankunft: 05:00 Uhr (+ 1) Shanghai (PVG) nach Doha (DOH) QR 870 Abflug: 02:25 Uhr, Ankunft: 16:20 Uhr Passendes Bildmaterial finden sie hier https://www.flickr.com/photos/qatarairways/41582015632/in/album-7215769523447333 4 Medienstelle Panta Rhei PR +41 (0)44 365 20 20 Dr. Reto Wilhelm: r.wilhelm@pantarhei.ch Qatar Airways Regional PR Manager - NSW Europe Elise Duverge Biensan, eduverge@uk.qatarairways.com Über Qatar Airways Qatar Airways, die staatliche Fluggesellschaft des Landes Qatar, ist eine der am schnellsten wachsenden Fluggesellschaften mit einer der jüngsten Flotten weltweit. Im aktuell 21. Betriebsjahr verfügt Qatar Airways über eine moderne Flotte von über 200 Flugzeugen, die über 150 Ferien- und Geschäftsreiseziele auf sechs Kontinenten anfliegen. Die Fluggesellschaft hält auch weiterhin an ihren Expansionsplänen für 2018/2019 fest. Dazu zählen die Einführungen der Routen nach Langkawi (Malaysia); Cebu und Davao (Philippinen), Da Nang (Vietnam) sowie viele weitere. Qatar Airways wurde bereits viermal vom Bewertungsportal Skytrax als Airline des Jahres ausgezeichnet, zuletzt im Juni 2017. Zusätzlich wurde sie im Jahr 2017 mit den Preisen für die weltweit beste Business Class, die weltweit beste First Class Airline Lounge und als beste Airline im Nahen Osten ausgezeichnet. Qatar Airways ist Mitglied in der Luftfahrtallianz oneworld. Die ausgezeichnete oneworld-Allianz wurde bereits drei Mal von Skytrax zur besten Luftfahrtallianz der Welt gekürt. Qatar Airways ist die einzige Luftfahrtgesellschaft aus den Golf-Staaten, die der Luftfahrtallianz beitrat und ermöglicht damit ihren Kunden Vorteile auf über 1000 Flughäfen in mehr als 150 Ländern mit 14'250 An- und Abflügen täglich. Oryx One, das interaktive Entertainment-System an Bord von Qatar Airways, bietet Fluggästen bis zu 4000 Unterhaltungsoptionen. Passagiere auf Qatar-Airways-Flügen mit dem A350, A380, A319, B787 Dreamliner sowie ausgewählten A320- und A330-Flugzeugen können mittels des WLAN- und GSM-Angebots mit ihren Freunden und Familien weltweit in Kontakt bleiben. Qatar Airways, der offizielle FIFA-Partner, ist ebenfalls offizieller Sponsor vieler Spitzensportveranstaltungen, darunter die WM 2018 und 2022. Die Airline ist im Einklang mit den Werten des Sports, Menschen zusammenzubringen. Dies ist auch der Kern ihrer Markenbotschaft - Going Places Together. Qatar Airways Cargo ist das drittgrösste Luftfrachtunternehmen der Welt. Es beliefert über den Knotenpunkt Doha mehr als 60 exklusive Frachtziele. Die Cargo-Flotte umfasst momentan acht Airbus 330F, 13 Boeing 777 Frachter und zwei Boeing 747 Frachter. In der Schweiz fliegt Qatar Airways seit 2004 den Flughafen Zürich an. Im Juni 2007 ist die Destination Genf hinzugekommen. Die Verbindungen werden täglich angeboten. Zudem wird der Flughafen Basel zweimal wöchentlich von Qatar Airways Cargo angeflogen. Mit dem "Pharma Express" werden die wichtigen pharmazeutischen Industriestandorte Basel und Brüssel mit der Welt verbunden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website http://www.qatarairways.com oder unsere Seiten auf Facebook, Twitter, Google+, Instagram und YouTube. Bilder zu Qatar Airways finden Sie unter: http://www.qatarairways.com/corporateimages

