BERLIN (Dow Jones)--SPD-Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles hat in der Diskussion über die Rentenpolitik an den Plänen der großen Koalition festgehalten und betont, die in einem Gutachten genannten Zahlen lägen schon seit 2016 vor. "Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir wissen, dass eine sichere Rente, die Stabilisierung des Rentenniveaus nicht zum Nulltarif zu haben ist", hob die frühere Arbeitsministerin hervor. "Die Zahlen lagen schon seit zwei Jahren vor, es waren auch die Zahlen, die wir hatten, als wir den Koalitionsvertrag verabredet haben", hob Nahles hervor. "Deswegen ist das kein Grund, das Vorhaben nicht umzusetzen."

Auch sei es möglich, in einem Land wie Deutschland die benötigten Summen aufzubringen. Nahles erinnerte zudem daran, dass eine Rentenkommission Vorschläge für die Zeit nach 2025 machen soll. "Dieser Kommission muss man und sollte man nicht vorausgreifen durch schnell bestellte und gemachte Gutachten", kritisierte sie. Ein Sprecher des Arbeitsministeriums sagte, es sei noch offen, wieviel die Rentenpläne der großen Koalition kosten würden. "Etwaige Kosten lassen sich derzeit nicht seriös bestimmen, da die Einzelheiten der angestrebten Leistungsverbesserungen in der Rentenversicherung noch nicht feststehen", erklärte er.

Die Rentenpläne der großen Koalition sollen laut Berechnungen von Rentenforschern, über die die Süddeutsche Zeitung berichtete, aber enorme Kosten verursachen. Ab der nächsten Legislaturperiode müssten demnach jährlich viele Milliarden Euro zusätzlich an Steuermitteln an die Rentenkasse überwiesen werden, wolle die große Koalition ihre wichtigsten Versprechen erfüllen. Um die Fehlbeträge auszugleichen, wären 2025 demnach jährlich 11 Milliarden Euro, 2030 bereits 45 Milliarden Euro, 2035 dann 80 Milliarden Euro und 2048 mehr als 125 Milliarden Euro nötig.

Mittelstands-Präsident Mario Ohoven mahnte die Bundesregierung umgehend zu Ehrlichkeit in der aktuellen Rentendebatte. "Die Bundesregierung muss den Menschen bei der Rente die Wahrheit sagen", forderte der Chef des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft (BVMW). Die im Koalitionsvertrag versprochene Festsetzung des Rentenniveaus auf 48 Prozent bei gleichzeitiger Deckelung der Rentenbeiträge bei 20 Prozent gleiche "der Quadratur des Kreises". Ohne eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit über 67 Jahre hinaus und eine langfristige Anhebung der Rentenbeiträge sei das Rentensystem deshalb auf Dauer nicht generationengerecht zu finanzieren.

(mit Material von AFP)

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/brb

(END) Dow Jones Newswires

April 24, 2018 10:57 ET (14:57 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.