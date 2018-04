Frankfurt am Main - Anbei eine aktuelle Pressemitteilung der Deutschen Bundesbank: - Die Kreditrichtlinien wurden in allen drei erfragten Kreditsegmenten gelockert. - Die Kreditbedingungen wurden in der Gesamtbetrachtung im Bereich der Unternehmenskredite und der privaten Baufinanzierung wie in den vorherigen Umfragerunden spürbar gelockert, insbesondere durch bonitätsunabhängige Margenverengungen.

Den vollständigen Artikel lesen ...