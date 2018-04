Es ist lange her, sehr lange, dass es positive Neuigkeiten von Centurion Minerals (WKN A1439Y / TSXV CTN) gab. Doch heute ist es soweit. Denn wie der über die operativ tätige Tochtergesellschaft Demetra Fertilizantes SA (DFSA) in Argentinien aktive Produzent von Agrargips mitteilte, läuft nicht nur das Geschäft wieder besser, sondern sollte auch in Kürze die Aktie wieder zum Handel in Toronto zugelassen werden. Unstimmigkeiten ...

