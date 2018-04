Der türkische Lastwagen- und Omnibusbauer BMC hat nach einem Bericht den Auftrag für die Serienherstellung des Kampfpanzers Typ "Altay" erhalten. BMC soll für die türkischen Streitkräfte zudem die Motoren der Panzer entwickeln, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag. Dazu hätten die Vertragsverhandlungen begonnen. Das Auftragsvolumen wurde zunächst nicht genannt.

BMC hatte mit dem Düsseldorfer Rheinmetall -Konzern 2016 das Gemeinschaftsunternehmen RBSS mit Firmensitz in Ankara gegründet. Rheinmetall hält mit 40 Prozent eine Minderheit.

Nach früheren Angaben geht es bei dem "Altay"-Großprojekt der türkischen Regierung um den Bau von insgesamt etwa 1000 Kampfpanzern im geschätzten Wert von sieben Milliarden Euro. Die erste Tranche soll etwa 100 bis 200 Panzern umfassen.

Ohne Genehmigung der Bundesregierung ist eine Beteiligung eines deutschen Unternehmens am Panzerbau in der Türkei aber nicht möglich. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Bundesregierung wegen der Spannungen mit Ankara die Exportgenehmigungen auf einen Tiefstand zurückgefahren. Nach Beginn der türkischen Offensive gegen die Kurdenmiliz YPG in Syrien im Januar wurden sie praktisch ganz gestoppt./jam/DP/stw

