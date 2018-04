Feintool International Holding AG / Feintool-Generalversammlung 2018: Aktionäre nehmen alle Anträge an - Neuer Verwaltungsrat gewählt . Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire

Die Aktionäre der Feintool International Holding AG haben an der General-versammlung am 24. April 2018 allen Anträgen zugestimmt. Mit Norbert Indlekofer wurde ein neues Mitglied in den Verwaltungsrat gewählt. An der ordentlichen Generalversammlung der Feintool International Holding AG vom 24. April 2018 haben die Aktionäre den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2017 gutgeheissen. Auch der beantragten Dividendenausschüttung von CHF 2.00 pro Namenaktie wurde zugestimmt. Mit dem Ziel, sich bietende Marktchancen schnell zu nutzen, haben die Aktionäre des Weiteren genehmigtes Kapital in Höhe von 600'000 Aktien geschaffen. Neu in den Verwaltungsrat wurde Norbert Indlekofer gewählt. Herr Indlekofer war langjähriger Top Manager beim deutschen Zulieferer für die Automobil- und Maschinenbauindustrie Schaeffler, zuletzt als CEO Automotive bei der Schaeffler AG. Der ausgewiesene Experte im Bereich Automobil Antriebsstrang ist heute Verwaltungsrat und Aufsichtsrat mehrerer internationaler Unternehmen. Im Zusammenhang mit der Veräusserung der kompletten Beteiligung von Dr. Thomas Muhr und Muhr und Bender KG (Mubea) an der Feintool International Holding AG verzichteten die bisherigen Verwaltungsräte Dr. Thomas Muhr und Dr. Rolf-Dieter Kempis auf eine Wiederwahl. Die weiteren Verwaltungsratsmitglieder wurden von der Generalversammlung in ihren Ämtern bestätigt, darunter Alexander von Witzleben als Präsident und Dr. Michael Soorman als Vizepräsident. Gremien bestätigt

Sowohl der Vergütungsausschuss als auch das Audit Committee setzen sich aus Dr. Michael Soormann (Vorsitz) und Alexander von Witzleben zusammen. Des Weiteren amten Thomas A. Erb, Heinz Loosli und Norbert Indlekofer. Kurzprofil

Feintool ist ein international agierender Technologie- und Marktführer im Feinschneiden. Diese Technologie zeichnet sich aus durch Wirtschaftlichkeit, Qualität und Produktivität. Als Innovationstreiber erweitert Feintool die Grenzen des Feinschneidens laufend und entwickelt für die Ideen der Kunden intelligente Lösungen mit zwei Möglichkeiten: Einerseits unsere Feinschneidsysteme und innovativen Werkzeuge und andererseits die komplette Produktion präziser Feinschneid- und Umformkomponenten in hohen Stückzahlen für anspruchsvolle Industrieanwendungen. Feintool deckt die gesamte Prozesskette ab. Die von Feintool eingesetzten Verfahren unterstützen die Trends der Automobilindustrie. Feintool ist dabei Projekt- und Entwicklungspartner in den Bereichen Leichtbau, Modulvarianten und alternative Antriebskonzepte wie Hybrid und Elektro. Das 1959 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz im Schweizerischen Lyss ist mit eigenen Produktionswerken und Technologiezentren in Europa, den USA, China und Japan vertreten und damit immer nahe beim Kunden. Rund 2500 Mitarbeitende und über 80 Auszubildende arbeiten weltweit an neuen Lösungen und verschaffen den Feintool-Kunden entscheidende Vorteile. Feintool International Holding AG

