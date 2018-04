Der NZD/USD notierte zuletzt auf 0,7111 und damit 0,53 Prozent im Minus. Der Kiwi oszilliert in einer engen Range von 30 Pips knapp über der Marke von 0,7100 Dollar. Die Rohstoffwährungen werden am Dienstag von der breit angelegten Dollar-Stärke dominiert, die aus den steigenden US-Renditen resultiert. Der Greenback notiert derzeit an einer wichtigen ...

