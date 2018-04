Argentiniens Präsident Maurico Macri setzt konsequent auf marktwirtschaftliche Reformen - und ist trotzdem populär. Ist er damit Vorreiter eines neuen Lateinamerikas?

Jürgen Christian Mertens kennt die aufstrebenden Volkswirtschaften der Welt in- und auswendig. Als langjähriger Protokollchef im Auswärtigen Amt hat er viele internationale Konferenzen organisiert. Er weiß genau, was es bedeutet, wenn ein Land die Präsidentschaft der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) innehat - so wie Argentinien 2018.

Mertens ist seit 2017 Botschafter in Buenos Aires und hat das erstaunliche Comeback Argentiniens miterlebt. Vor zweieinhalb Jahren galt das Land noch als isoliert - weltpolitisch und weltwirtschaftlich. Aber, so Mertens: "Man bekommt die G20-Präsidentschaft nicht aus dem Los-Topf geschenkt." Argentinien verdanke sie allein Präsident Maurico Macri, dessen Reformen durchaus historische Dimensionen hätten. In der Tat hat der seit gut zwei Jahren amtierende Präsident die ideologischen Fesseln abgestreift, die Argentinien über Jahrzehnte gelähmt haben. Es gibt berechtigte Hoffnungen, dass er den langen Abstieg von einem der reichsten Staaten weltweit zum Entwicklungsland stoppen könnte.

Die Renaissance könnte zudem eine regionale und sogar globale Strahlkraft entwickeln. Die zweitgrößte Volkswirtschaft Südamerikas stiftet Hoffnung unter den Schwellenländern weltweit. Während in vielen Staaten der Protektionismus ein Comeback feiert, zeigt der argentinische Präsident, wie sich mit marktwirtschaftlichen Reformen eine Wirtschaft in kurzer Zeit aus der Rezession holen lässt - und man als Politiker trotz eines liberalen Kurses populär bleibt.

Das könnte für ganz Lateinamerika bedeutend sein. Seit der Jahrtausendwende haben sich dort vor allem Kandidaten mit linken Verteilungsversprechen durchgesetzt - von Hugo Chávez in Venezuela über Luíz Inácio Lula da Silva in Brasilien bis zu Néstor Kirchner in Argentinien. Mit Macri beweist nun erstmals ein bürgerlicher Kandidat, dass sich auch für ein liberales Wirtschaftsprogramm Mehrheiten finden lassen. In diesem Jahr wählen zwei Drittel der 640 Millionen Lateinamerikaner neue Staatschefs, vor allem die Mexikaner und Brasilianer. Überall müssen sich die Wähler zwischen Politikern entscheiden, die für Umverteilung und Handelsschranken plädieren - oder für Privatisierungen und offene Grenzen.

Der Unternehmer Macri, 59, einst Fußballmanager bei den berühmten Boca Juniors und Bürgermeister von Buenos Aires, macht den Liberalen nicht nur Mut für den Wahlkampf. Sondern er macht ihnen auch gleich vor, was nach dem Wahlsieg zu tun ist. Ende 2015 an die Macht gekommen, korrigierte ...

