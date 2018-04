Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Das scheidende Bundesbank-Vorstandsmitglied Andreas Dombret sieht ein günstiges Umfeld für die weitere Konsolidierung des deutschen Landesbankensektors. In seiner letzten öffentlichen Rede in dieser Funktion sagte Dombret laut vorab verbreitetem Redetext in Frankfurt: "Vor etwa zwei Monaten wurde nach langem Ringen der erste Verkauf einer Landesbank an private Investoren auf den Weg gebracht. (...) Mit etwas Glück zeigt diese Erfahrung auf größere Lösungen im Landesbankensektor. Das Marktumfeld ist jedenfalls weiter außerordentlich günstig."

Ein Konsortium von US-Finanzinvestoren hatte im Februar die HSH Nordbank für rund 1 Milliarde Euro gekauft. Dombret sagte dazu: "Der Verkauf war zwar erzwungen, dennoch zeigt er: So etwas geht. Man kann eine Landesbank an private Investoren veräußern und dafür sogar noch einen von Vielen zuvor für unmöglich gehaltenen Preis erzielen." Dombret sprach auch wegen der größeren regulatorischen Sicherheit von einem "window of opportunity für mehr Fusionen und Übernahmen".

Mit ihrem Auftrag seien öffentliche Banken allgemein eine wichtige Stütze der deutschen Wirtschaft. Das sollen sie bleiben - und deshalb brauche auch diese "Säule" des deutschen Bankesektors eine Erneuerung.

April 24, 2018

