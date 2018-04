Das britische Photovoltaik-Unternehmen baut derzeit in Brandenburg eine Pilotfertigung für seine Persowskit-Tandem-Solarzellen auf. In den vergangenen vier Jahren hat Oxford PV insgesamt 35 Millionen Pfund von Investoren erhalten.Oxford PV hat sich von seinen bestehenden Investoren weitere 8,02 Millionen Pfund - umgerechnet knapp 9,2 Millionen Euro - gesichert. Die Finanzierung solle den weiteren Transfer der fortgeschrittenen Perowskit-Tandem-Solarzellentechnologie, die im Labor in Oxford erreicht wurde, in die Demonstrationsfertigung sicherstellen, teilte das britische Photovoltaik-Unternehmen ...

