New York - Die Wall Street hat am Dienstag ihre Anfangsgewinne schnell abgegeben. Neben mehrheitlich negativ aufgenommenen Unternehmenszahlen bremsten die weiter steigenden Renditen für amerikanische Staatsanleihen und der anhaltend starke US-Dollar die Aktienkurse aus. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen kletterte am Dienstag erstmals seit Anfang 2014 auf 3 Prozent.

Zuletzt notierte der Dow Jones Industrial 0,13 Prozent im Minus bei 24'418,09 Punkten. Bereits zu Wochenbeginn hatte der US-Leitindex nach einem richtungslosen Handel knapp in der Verlustzone geschlossen, da die starke Landeswährung die Exportchancen der heimischen Unternehmen schmälert und steigende Anleiherenditen die Attraktivität der festverzinslichen Wertpapiere als Anlage im Vergleich zu Aktien begünstigen.

Auch bei den anderen US-Börsenindizes war die positive Entwicklung am Dienstag nur von kurzer Dauer: Für den marktbreiten S&P 500 ging es zuletzt um 0,15 Prozent auf 2666,31 Zähler bergab, während der technologielastige Auswahlindex ...

