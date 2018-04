Saarbrücken (ots) - Der neue Russland-Beauftragte der Bundesregierung, Dirk Wiese, hat Außenminister Heiko Maas (beide SPD) gegen Kritik an seinem harten Kurs gegenüber Russland in Schutz genommen. Wiese sagte der "Saarbrücker Zeitung" (Mittwochausgabe): "Wir haben immer gesagt, dass wir zu einem zielgerichteten Dialog mit Russland bereit sind."



Auch Minister Maas habe "stets richtigerweise" darauf hingewiesen, dass man mit Russland im Dialog arbeiten müsse. Wiese ergänzte: "Ob es uns gefällt oder nicht - ohne Russland wird man zahlreiche Konflikte nicht lösen können." Allerdings müsse die Bereitschaft zum Dialog auch "auf Gegenseitigkeit beruhen". Mit Blick auf das im Juni stattfindende G7-Treffen in Kanada betonte der SPD-Politiker, die Bedingungen für eine Rückkehr Russlands in die G7 seien jetzt noch nicht gegeben.



Wiese ist seit zwei Wochen neuer Koordinator für die zwischengesellschaftliche Zusammenarbeit mit Russland, Zentralasien und den Ländern der Östlichen Partnerschaft.



OTS: Saarbrücker Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/57706 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_57706.rss2



Pressekontakt: Saarbrücker Zeitung Büro Berlin Telefon: 030/226 20 230