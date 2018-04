ZÜRICH (Dow Jones)--Steigende Anleiherenditen haben am Dienstag viele Börsen in Europa belastet. Der überraschend gesunkene deutsche ifo-Index dämpfte die Stimmung zusätzlich. Auch der schweizerische Aktienmarkt kam nicht ungeschoren davon.

Der SMI verlor 0,1 Prozent auf 8.797 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursverlierer und sechs -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 52,34 (zuvor: 57,26) Millionen Aktien.

In den USA überwand die Zehnjahresrendite am Dienstag erstmals seit vier Jahren die Marke von 3,00 Prozent. In der Folge gerieten die Aktienkurse an der Wall Street trotz guter Konjunkturdaten unter Druck. Wenn am Anleihemarkt höhere Renditen zu erzielen sind, sinken Aktien meist in der Gunst der Anleger.

Größere Verluste im SMI verhinderten die Schwergewichte Nestle und Roche, die um 0,6 und 0,7 Prozent zulegten.

Swiss Re verbuchten nur optisch einen Verlust von 3,8 Prozent bzw 3,70 Franken. Die Aktien des Rückversicherers wurden mit einem Dividendenabschlag von 5,00 Franken gehandelt; ohne diesen hätten sie im Plus geschlossen. Stützend wirkten die am Vorabend veröffentlichten vorläufigen Zahlen von Munich Re. Der deutsche Konzern hat im ersten Quartal einen Gewinnsprung verzeichnet.

Die Adecco-Aktie folgte der des niederländischen Wettbewerbers Randstad nach unten und fiel um 1,9 Prozent. Randstad hatte zwar eine Gewinnsteigerung im ersten Quartal gemeldet, rechnet aber auch mit leicht steigenden Betriebskosten und stagnierenden Margen im zweiten Quartal.

Unter den Nebenwerten brachen Ams um 9 Prozent ein. Der Apple-Zulieferer hatte schwache Quartalszahlen vorgelegt und dabei einen pessimistischen Ausblick gegeben.

April 24, 2018 11:46 ET (15:46 GMT)

