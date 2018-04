Die von Bioiberica entwickelte Kombination aus Chondroitinsulfat und Glucosaminhydrochlorid, ein langsam wirkendes Medikament zur Behandlung von Osteoarthritissymptomen, wurde als nach einem in Spanien durchgeführten gegenseitigen Anerkennungsverfahren als rezeptpflichtiges Arzneimittel in Frankreich, Österreich, Ungarn, Polen und Finnland zugelassen.

"Diese Zulassung belegt, dass die Gesundheitsbehörden in verschiedenen Ländern die Wirksamkeit und Sicherheit der Kombination aus pharmazeutischem Chondroitinsulfat und Glucosaminhydrochlorid bescheinigt haben. Dieses Medikament wirkt schmerzlindernd und verbessert die Mobilität von Patienten mit Kniearthrose. Es kann aufgrund seines Sicherheitsprofils auch als Alternative von Patienten mit Herz-Kreislauf- oder Magen-Darm-Problemen eingenommen werden, denen entzündungshemmende Medikamente nicht dauerhaft verschrieben werden sollten", erklärte Dr. Juan Gispert, Bioiberica's R&D Director

Die klinische Studie MOVES zum grundlegenden Nachweis der Wirksamkeit des Medikaments wurde in den Journal Annals of the Rheumatic Diseases veröffentlicht. Diese Studie kommt zu dem Schluss, dass die Kombination aus Chondroitinsulfat und Glucosaminhydrochlorid eine Wirksamkeit entfaltet, die mit der Wirksamkeit des entzündungshemmenden Medikaments Celecoxib nach einer sechsmonatigen Behandlung von Patienten mit Osteoarthritis und mittleren bis starken Schmerzen vergleichbar ist. Es wurde festgestellt, dass die Kombination dieser beiden Medikamente eine klinisch relevante, schmerzlindernde Wirkung hat. Außerdem wirkt sich die Kombination positiv auf die Funktionsfähigkeit und Beweglichkeit aus und wirkt Entzündungen sowie Gelenkerguss entgegen.

Mit diesen neuen Zulassungen ist das Markenpräparat von Bioiberica mit Chondroitinsulfat und Glucosaminhydrochlorid in insgesamt sechs europäischen Ländern für den Vertrieb freigegeben. Bioiberica plant für dieses Jahr den Abschluss von Lizenz- und Vertriebsverträgen mit Unternehmen, die sich auf osteoartikuläre Erkrankungen spezialisiert haben, um das Produkt in den fünf Ländern, in denen das Medikament kürzlich zugelassen wurde, auf den Markt zu bringen.

Bioiberica ist der erste europäische Hersteller von Chondroitinsulfat und dank seines unermüdlichen Engagements für Wissenschaft und Forschung international führend im Bereich der Gelenkgesundheit und Chondroprotektion. Bioiberica, ein vom Wirkstoff bis hin zum Endprodukt vertikal integriertes Unternehmen, stellt den Kunden sein vollständiges medizinisches, wissenschaftliches und ökonomisches Wissen für die gemeinsame Weiterentwicklung des Markts zur Verfügung.

