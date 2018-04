Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem freundlichen Start hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag den Rückwärtsgang eingelegt. Der DAX verlor 0,2 Prozent auf 12.551 Punkte. Zwar verläuft die Berichtssaison vergleichsweise gut. Das stützte aber lediglich betroffene Unternehmen wie SAP.

Am Gesamtmarkt hielten sich die Käufer vor der Sitzung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag zurück, weil da der Ausstieg aus den Anleihenkäufen thematisiert werden könnte. Und außerdem trübten sich die Konjunkturdaten weiter ein, so war der ifo-Geschäftsklimaindex zum dritten Mal hintereinander gefallen. Zusätzlich gedrückt wurde die Stimmung vom Anstieg der US-Renditen, die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen stieg erstmals seit über vier Jahren über die Marke von 3 Prozent.

Auch aus technischer Sicht sahen Marktteilnehmer Gründe für Gewinnmitnahmen. Mit 12.647 Punkten markierte der DAX zwar am Vormittag den höchsten Stand seit Anfang Februar, die aus charttechnischer Sicht wichtige 200-Tagelinie bei 12.661 Punkten erreichte der Index aber wieder nicht.

SAP nach Zahlenausweis sehr fest

Bei SAP wurde der Anstieg der Marge positiv hervorgehoben. Sie habe die negativen Währungseinflüsse auffangen können. Analysten hatten dagegen sogar einen Rückgang der Marge erwartet. Da SAP für das laufende Jahr zudem den Ausblick erhöht hatte, stiegen die Aktien um 3,5 Prozent.

Munich Re hat im ersten Quartal dank unerwartet geringer Schadensbelastungen einen deutlich höheren Gewinn eingefahren. Die noch nicht endgültigen Geschäftszahlen deuteten auf einen Überschuss von über 800 Millionen Euro nach 557 Millionen Euro im Vorjahr hin. Die Jahresprognose wurde allerdings nur bestätigt, weshalb der Kurs lediglich auf der Stelle trat.

Deutsche Bank konnten sich kräftig um 4,2 Prozent erholen. Anleger spekulierten darauf, dass der neue CEO Christian Sewing eine Restrukturierung des schwächelnden Investmentbanking ankündigen werde. Auf der anderen Seite fielen Adidas um 3,3 Prozent zurück. Warburg hatte ihre Kaufempfehlung zurückgezogen und stufte die Aktien nur noch mit "Halten" ein. Und Fresenius gaben um weitere 2,6 Prozent nach: Grund war erneut der sich anbahnende Rechtsstreit wegen des Rückzugs aus dem Akorn-Übernahmeplan.

Chip-Werte unter Druck

Chip-Werte standen unter kräftigem Verkaufsdruck. Der Apple-Zulieferer AMS hatte neben schwachen Geschäftszahlen einen "desaströsen" Ausblick auf die Auftragseingänge abgeliefert, hieß es im Handel. Nachdem zuletzt Taiwan Semiconductor eine Umsatzwarnung ausgeben hatte, sorgte am Dienstag außerdem Hynix für eine Enttäuschung. Infineon kamen um 0,8 Prozent zurück. Im TecDAX fielen Dialog Semiconductor um 6,3 Prozent. Der TecDAX gab 0,7 Prozent ab.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 109,0 (Vortag: 80,4) Millionen Aktien im Wert von rund 4,44 (Vortag: 3,18) Milliarden Euro. Es gab elf Kursgewinner und 19 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.550,82 -0,17% -2,84% DAX-Future 12.557,50 -0,29% -2,90% XDAX 12.545,89 -0,22% -2,45% MDAX 26.007,61 -0,17% -0,74% TecDAX 2.626,80 -0,73% +3,87% SDAX 12.324,54 -0,43% +3,68% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 157,76% -7 ===

