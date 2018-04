Der schwedische Musik-Streaming-Dienst hat in New York seine neue App vorgestellt. Damit sollen mehr Menschen gratis - aber werbebasiert - Musik hören können.

"We've got news for you" steht auf der geheimnisvollen Einladung von Spotify. Der Musik-Streamingdienst lädt in das Gramercy Theatre auf der East 23rd Street im New Yorker Stadtteil Chelsea ein. Kein Hinweis, worum es geht. "I got to break free" spielt an diesem Dienstagmorgen im dunklen Theatersaal, der sich schon eine halbe Stunde vor Beginn rasch füllt.

Freies Musikhören auf dem Smartphone ist die Nachricht, die die Schweden von Spotify in New York bekannt geben: Die App wird so geändert, dass Kunden eigene Playlisten auch auf dem Smartphone gratis hören können. Nur ein wenig Werbung müssen sie in Kauf nehmen. Außerdem wird die neue App deutlich weniger Datenvolumen brauchen, damit die Telefon-Rechnung möglichst weniger belastet wird.

Damit ändert Spotify seine bisherige Strategie, die den mobilen Nutzern gratis deutlich weniger Kontrolle und weniger Auswahl gegeben hat. "Warum wir so viel frei geben ?", fragt der Forschung & Entwicklung-Chef Gustav Söderström. "Weil wir nur so die eine Milliarde Nutzer erreichen können, die wir anstreben".

Söderström ist angesichts der bisherigen Tests zuversichtlich, dass viele dieser Gratis-Kunden später auf den Bezahldienst wechseln: "Je besser unsere Gratis-Erfahrung ist, umso besser die Chancen, dass die Nutzer später auf unserer Paid Mode umstellen".

Drei Wochen nach ihrem erfolgreichen Börsengang an der New York Stock Exchange haben die Schweden von Spotify erneut New York gewählt, um den nächsten strategischen Schritt ...

