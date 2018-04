TORONTO (Kanada), 24. April 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- CellAegis Devices Inc. ("CellAegis"), ein Unternehmen, das im Bereich für medizinische Geräte mit kommerzieller Anwendungsreife tätig ist und innovative, nicht-invasive, sichere und kostengünstige Lösungen für akute und chronische kardiovaskuläre Erkrankungen entwickelt, hat heute bekanntgegeben, dass es eine endgültige Vereinbarung mit Cardiologic Ltd. über die Vermarktung und den Vertrieb seines autoRIC-Geräts (http://cellaegis.com/products/ (http://cellaegis.com/products/)) im Vereinigten Königreich und Irland abgeschlossen hat.

Das autoRIC-Gerät sorgt für eine automatisierte ischämische Fernkonditionierung (Remote Ischemic Conditioning, "RIC") und ermöglicht so eine nicht-invasive, kardioprotektive Therapie, die bewiesenermaßen Herzschäden bei Herzinfarkten und bestimmten kardiovaskulären Eingriffen vorbeugt. Das autoRIC-Gerät verfügt über die CE-Kennzeichnung und die Zulassung von Health Canada und ist derzeit in den USA nur für Prüfzwecke zugelassen.

"Dies ist die erste Vertriebsvereinbarung für das autoRIC-Gerät außerhalb von Kanada und stellt einen bedeutenden Schritt für unsere internationale Vermarktungsstrategie dar", sagte Rocky Ganske, CEO von CellAegis. "Die starke Erfolgsbilanz von Cardiologic mit Bezug auf die Markteinführung von innovativen Medizinprodukten und neuen Technologien im Vereinigten Königreich und Irland - zusammen mit dem Schwerpunkt des Unternehmens auf der Verbesserung der Behandlung und des Pflegestandards für Patienten in der Kardiologie und der Herzchirurgie - machen das Unternehmen zum idealen Partner für CellAegis im Rahmen unserer Bemühungen, autoRIC bei Ärzten in Europa einzuführen."

"Wir freuen uns außerordentlich darüber, das autoRIC-Gerät von CellAegis als ein Schlüsselprodukt in unserem Portfolio zu haben", sagte Martyn Dixon, Managing Director von Cardiologic. "Diese Vertriebsvereinbarung für das Vereinigte Königreich und Irland gibt uns die Möglichkeit, unser Angebot im Bereich der interventionellen Kardiologie zu erweitern und die überaus erheblichen Kosten anzusprechen, die von ischämischen und Reperfusionsverletzungen verursacht werden. Dies sind spannende Zeiten."

Klinische Studien ERIC-PPCI und CONDI-II

Zwei große klinische Studien (ERIC-PPCI und CONDI-II), die ausgelegt sind, um die Sicherheit und Wirksamkeit des autoRIC-Geräts weiter zu bewerten, stehen im Vereinigten Königreich, Dänemark, Spanien und Serbien kurz vor dem Abschluss. Erste Ergebnisse werden für die zweite Hälfte des Jahres 2019 erwartet. Bei diesen Studien handelt es sich um randomisierte Studien, an denen 5400 Patienten mit ST-Hebungsinfarkt (ST-elevation myocardial infarction, "STEMI") teilnehmen. Die primären Wirksamkeitsendpunkte der Studien sind die Sterblichkeit und die Klinikaufenthalte wegen Herzinsuffizienz ein Jahr nach der primären perkutanen Koronarintervention (primary percutaneous coronary intervention, pPCI). Es wird erwartet, dass die Studien die erweiterte Einführung der unternehmenseigenen Technologie von CellAegis in Europa unterstützen.

Über RIC

RIC ist ein nicht-invasives Therapeutikum, bei dem vier Zyklen von Ischämie und Reperfusion an einer der Gliedmaßen durchgeführt werden, um das Myokard vor einer Ischämie-Reperfusionsverletzung zu schützen. RIC ist eine vielversprechende Begleittherapie zum PCI-Verfahren zur Prävention von Ischämie-Reperfusionsverletzungen und zur Minimierung der Postinfarkt-Herzinsuffizienz bei Patienten mit ST-Hebungsinfarkt (ST-elevation myocardial infarction, "STEMI"). Die Ergebnisse früherer klinischer Machbarkeitsstudien mit RIC vor oder während einer größeren ischämischen Attacke zeigten Verbesserungen bei den Surrogatmarkern der Ischämie, wie z.B. erhöhte Myokardrettung und reduzierte Infarktgröße, bei zahlreichen klinischen Szenarien, einschließlich akuter STEMI, elektiver PCI und koronarer Bypass-Operationen. Bei Patienten mit STEMI verringerte die Anwendung von RIC weiterhin vor der PCI nachweislich die Inzidenz von kontrastmittelinduzierten akuten Nierenverletzungen und bei Patienten, die sich einer kardiopulmonalen Bypass-Operation unterzogen, konnten akute Nierenverletzungen verhindert werden.

Das autoRIC-Gerät wurde entwickelt, um RIC bei erwachsenen Patienten (ab 18 Jahren), die sich einer Herz-Thorax-Operation oder interventionellen Herz-Thorax-Eingriffen unterziehen, oder bei Patienten mit sich entwickelndem Myokardinfarkt einzusetzen. Die Technologie ist für den Einsatz in Krankenhäusern und Ambulanzen gemäß den Anweisungen des medizinischen Fachpersonals vorgesehen.

Über CellAegis Devices

CellAegis, mit Hauptsitz in Toronto, Kanada, ist Weltmarktführer für die automatisierte ischämische Fernkonditionierung. Das Unternehmen hat das nicht-invasive autoRIC-Gerät patentiert und entwickelt, das Patienten mit akuten und chronischen kardiovaskulären Erkrankungen eine RIC-Therapie ermöglicht. Das autoRIC-Gerät verfügt über die CE-Kennzeichnung sowie Zulassungen durch Health Canada für die Behandlung bei Herzinfarkten, Herz-Thorax- oder chirurgischen Eingriffen. Darüber hinaus laufen durch Prüfer gesponserte klinische Forschungsstudien zu chronischen Erkrankungen wie Herzinsuffizienz und Schlaganfall. Das autoRIC-Gerät wurde auf Grundlage der klinischen Arbeit von Klinikärzten und Forschern am weltweit renommierten Hospital for Sick Children in Toronto, Kanada entwickelt.

Über Cardiologic Ltd.

Cardiologic Ltd. mit Hauptsitz in North Yorkshire, Vereinigtes Königreich, hat sich auf die Entwicklung, Vermarktung und den Vertrieb von innovativen Medizinprodukten und neuen Technologien spezialisiert, um sowohl die Behandlung als auch den Pflegestandard für Patienten in der Kardiologie und der Herzchirurgie zu verbessern. Das Unternehmen arbeitet eng mit Kardiologen, Herzchirurgen, Technikern und Pflegekräften zusammen, um einen hochkompetenten technischen Kundendienst und professionelle Unterstützung sowohl im Katheterlabor als auch im OP für Herzchirurgie bieten zu können. Das ausgedehnte Netzwerk von Cardiologic macht es möglich, dass innovative Therapien schnell auf dem Markt im Vereinigten Königreich eingeführt werden können und eng mit Lieferanten zusammengearbeitet wird, um Strategien für einen schnellen und anhaltenden Erfolg zu entwickeln.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die anhand von Begriffen wie "erwartet", "rechnet mit", "wird" und ähnlichen Ausdrücken erkennbar sind und die derzeitigen Erwartungen von CellAegis im Hinblick auf zukünftige Ereignisse darstellen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten verbunden, die zur Folge haben könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse des Unternehmens wesentlich von den hier vorhergesehenen Ereignissen abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung und CellAegis übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um neue Informationen, nachfolgende Ereignisse oder anderes widerzuspiegeln, es sei denn, dass dies gesetzlich vorgeschrieben ist.

Kontakt:

Rocky Ganske

Chief Executive Officer

rganske@cellaegisdevices.com (mailto:rganske@cellaegisdevices.com)

www.cellaegis.com/products (http://www.cellaegis.com/products)

www.cardiologic.co.uk/autoric.html (http://www.cardiologic.co.uk/autoric.html)

