Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkte sind die Kurse am Dienstag überwiegend etwas abgebröckelt. Der DAX verlor 0,2 Prozent auf 12.551 Punkte und der Euro-Stoxx-50 fiel um 0,1 Prozent auf 3.511 Zähler. Zwar verläuft die Berichtssaison vergleichsweise gut. Das stützte aber lediglich betroffene Unternehmen wie SAP. Daneben zeigten vor allem Öltitel und Rohstoffaktien Stärke.

Der Stoxx-Branchenindex der Öl- und Gasaktien stieg um 1,2 Prozent und markierte den höchsten Stand seit etwa drei Jahren. "Hier bahnt sich möglicherweise eine neue Haussewelle an", sagte ein Marktteilnehmer. "Die Ölwerte profitieren von ihrem Ruf als defensive Werte mit Wachstumspotenzial", ergänzte er. Einige Titel zeichneten sich zudem durch sehr hohe Dividendenrenditen aus. BP stiegen um 2,3 und Repsol um 1,3 Prozent.

Auch die Rohstofftitel legten wieder zu. Händler verwiesen auf Entspannungssignale bei den Sanktionen gegen russische Firmen und besonders auf gemäßigtere Töne aus den USA zu den Sanktionen gegen Rusal, den zweitgrößten Aluminiumproduzenten der Welt. Rusal besitzt mehr als 25 Prozent an Norilsk Nickel Mining & Metallurgical, einem der größten Nickel- und Palladium-Produzenten. Rusal-Aktien schossen darauf am Dienstag in Hongkong um 38 Prozent nach oben. Der europäische Branchenindex rückte um 0,9 Prozent vor.

Ifo fällt weiter und verdrängt gute Quartalszahlen

Am Gesamtmarkt hielten sich die Käufer vor der Sitzung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag zurück, weil da der Ausstieg aus den Anleihenkäufen thematisiert werden könnte. Und außerdem trübten sich die Konjunkturdaten weiter ein, so war der ifo-Geschäftsklimaindex zum dritten Mal hintereinander gefallen.

Auch aus technischer Sicht sahen Marktteilnehmer Gründe für Gewinnmitnahmen. Mit 12.647 Punkten markierte der DAX zwar am Vormittag den höchsten Stand seit Anfang Februar, die aus charttechnischer Sicht wichtige 200-Tagelinie bei 12.661 Punkten erreichte der Index aber nicht. Und der Euro-Stoxx-50 kämpfte bisher vergeblich mit dem Widerstand bei 3.520 Punkten.

SAP nach Zahlenausweis sehr fest

Bei SAP wurde der Anstieg der Marge positiv hervorgehoben. Sie habe die negativen Währungseinflüsse auffangen können. Analysten hatten dagegen sogar einen Rückgang der Marge erwartet. Da SAP für das laufende Jahr zudem den Ausblick erhöht hatte, stiegen die Aktien um 3,5 Prozent.

Munich Re hat im ersten Quartal dank unerwartet geringer Schadensbelastungen einen deutlich höheren Gewinn eingefahren. Die noch nicht endgültigen Geschäftszahlen deuteten auf einen Überschuss von über 800 Millionen Euro nach 557 Millionen Euro im Vorjahr hin. Die Jahresprognose wurde allerdings nur bestätigt, weshalb der Kurs lediglich auf der Stelle trat.

Chip-Werte unter Druck

Chip-Werte standen unter kräftigem Verkaufsdruck. Sie litten neben negativen US-Vorgaben unter schwachen Ausblicken wie von AMS und Hynix. Der Apple-Zulieferer AMS habe neben schwachen Geschäftszahlen einen "desaströsen" Ausblick auf die Auftragseingänge abgeliefert, hieß es im Handel. Nachdem zuletzt Taiwan Semiconductor eine Umsatzwarnung ausgeben hatte, sorgte am Dienstag außerdem Hynix für eine Enttäuschung. AMS brachen um 9 Prozent ein. Im TecDAX fielen Dialog Semiconductor um 6,3 Prozent. Der TecDAX gab 0,7 Prozent ab.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung stand absolut in % seit Jahresbeginn Europa Euro-Stoxx-50 3.510,88 -2,18 -0,1% +0,2% Stoxx-50 3.061,29 +6,57 +0,2% -3,7% Stoxx-600 383,11 -0,07 -0,0% -1,6% Frankfurt XETRA-DAX 12.550,82 -21,57 -0,2% -2,8% London FTSE-100 London 7.421,03 +22,16 +0,3% -3,8% Paris CAC-40 Paris 5.444,16 +5,62 +0,1% +2,5% Amsterdam AEX Amsterdam 556,44 +2,20 +0,4% +2,2% Athen ATHEX-20 Athen 2.161,02 -1,79 -0,1% +3,7% Brüssel BEL-20 Brüssel 3.931,59 -2,05 -0,1% -1,2% Budapest BUX Budapest 37.892,90 -230,55 -0,6% -3,8% Helsinki OMXH-25 Helsinki 4.075,90 -27,94 -0,7% +4,0% Istanbul ISE NAT. 30 Istanbul 134.540,74 -1145,37 -0,8% -4,6% Kopenhagen OMXC-20 Kopenhagen 970,16 +2,57 +0,3% -5,3% Lissabon PSI 20 Lissabon 5.544,44 +40,84 +0,7% +3,7% Madrid IBEX-35 Madrid 9.883,40 -38,60 -0,4% -1,6% Mailand FTSE-MIB Mailand 24.035,49 +52,97 +0,2% +9,0% Moskau RTS Moskau 1.153,83 +9,17 +0,8% -0,1% Oslo OBX Oslo 784,12 +1,12 +0,1% +5,6% Prag PX Prag 1.127,53 +6,06 +0,5% +4,6% Stockholm OMXS-30 Stockholm 1.575,40 -12,25 -0,8% -0,1% Warschau WIG-20 Warschau 2.269,06 -22,53 -1,0% -7,8% Wien ATX Wien 3.519,36 +24,57 +0,7% +2,9% Zürich SMI Zürich 8.796,91 -9,72 -0,1% -6,2% DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:28 Mo, 17:13 % YTD EUR/USD 1,2225 +0,13% 1,2220 1,2223 +1,8% EUR/JPY 133,32 +0,45% 132,91 132,60 -1,4% EUR/CHF 1,1987 +0,37% 1,1941 1,1945 +2,4% EUR/GBP 0,8748 -0,12% 0,8760 1,1414 -1,6% USD/JPY 109,05 +0,31% 108,77 108,49 -3,2% GBP/USD 1,3972 +0,24% 1,3949 1,3951 +3,4% Bitcoin BTC/USD 9.337,32 +4,7% 9.258,62 8.916,39 -31,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,52 68,64 -0,2% -0,12 +14,1% Brent/ICE 74,73 74,71 +0,0% 0,02 +14,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.328,90 1.325,45 +0,3% +3,45 +2,0% Silber (Spot) 16,71 16,63 +0,5% +0,09 -1,3% Platin (Spot) 928,25 920,00 +0,9% +8,25 -0,1% Kupfer-Future 3,14 3,11 +1,0% +0,03 -5,2% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/flf

(END) Dow Jones Newswires

April 24, 2018 12:00 ET (16:00 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.