Vertex, Inc., ein führender Anbieter von Technologielösungen und Dienstleistungen für den Steuersektor, meldete seine Partnerschaft mit SAP Ariba, einschließlich der Verfügbarkeit einer Vernetzung seiner Lösungen für indirekte Besteuerung mit SAP Ariba Anwendungen. Vertex gehört zu den ersten Anbietern einer umfassenden Nutzung von SAP Ariba API, um Unternehmen in die Lage zu versetzen, Steuerberechnungen mithilfe von SAP Ariba Lösungen zu erhalten, um somit die Anforderungs- und Rechnungsabstimmungs-Phasen des Besteuerungsprozesses zu unterstützen.

"Da die Unternehmen bestrebt sind, die Auswirkungen der digitalen Transformation und der zunehmenden Steuerkomplexität zu bewältigen, gibt Vertex der Entwicklung einer Integrations-Methodik Vorrang, die in der Lage ist, den Bedürfnissen der globalen Steuergemeinde mithilfe der von ihnen bereits genutzten Tools gerecht zu werden. Diese Partnerschaft mit SAP Ariba wird zum Erfolg der Nutzer beitragen, indem eine auf Unternehmen zugeschnittene Steuerfunktionalität bereitgestellt wird", so Paul Beirnes, Managing Director of Partner Development bei Vertex.

SAP Ariba Lösungen sind in der Lage, den gesamten Beschaffungsprozess einer Organisation zu vernetzen. Diese Lösungen sind mit Millionen von Lieferanten direkter und indirekter Aufwandskategorien vernetzt und bieten ein umfassendes automatisiertes System, das die Komplexität verringert und die Käufer und Anbieter in die Lage versetzt, allen Anforderungen, beginnend mit den Verträgen bis hin zur Zahlungsabwicklung, von einem einzigen Standort aus gerecht zu werden.

"Wir freuen uns über den Ausbau unserer Beziehungen zu Vertex und die Vereinfachung der Vertriebs- und Beschaffungsaktivitäten für unsere Kunden. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit können wir sie unterstützen, den Herausforderungen hinsichtlich der Einhaltung von Steuervorschriften weltweit gerecht zu werden", so David Johnston, Senior Vice President, Partner Ecosystem, SAP Ariba.

"Da wir weiterhin bestrebt sind, unsere langjährigen Geschäftsbeziehungen mit SAP auszuweiten, wird diese Anwendungsintegration zwischen SAP Ariba und den Lösungen für indirekte Besteuerungen von Vertex den Steuerberechnungsprozess vereinfachen und die Steuerexperten in die Lage versetzen, ihren Organisationen einen zusätzlichen strategischen Wert zur Verfügung zu stellen", ergänzte Paul Beirnes.

Vertex ist stolzer Bronze-Sponsor des Events SAP Ariba Live Amsterdam, das vom 23. bis 25. April stattfinden wird. Besuchen Sie Demo Pod B4, um mehr über die Vertex Integration in SAP Ariba zu erfahren.

Die Steuerlösungen von Vertex stehen in cloud-basierten und vor Ort gehosteten Einsatzumgebungen zur Verfügung. Weitere Informationen über Vertex finden Sie unter www.vertexinc.com.

Über Vertex

Vertex, Inc. ist ein führender Anbieter von Steuer-Technologie und -Dienstleistungen und versetzt Unternehmen aller Größen in die Lage, das strategische Potenzial der Steuerfunktion durch die Automatisierung und Integration von Steuerprozessen vollständig zu realisieren und gleichzeitig die fortschrittliche und prädiktive Analyse der Steuerdaten zu nutzen. Vertex bietet vor Ort Cloud-basierte und lokale Lösungen, die auf spezifische Branchen und für jede bedeutende Steuerart zugeschnitten werden können. Hierzu gehören Einkommen- und Umsatzsteuer, Sales and Use Tax sowie Lohn- und Gehaltsabrechnung. Vertex hat seinen Hauptsitz in Pennsylvania und unterhält Niederlassungen rund um den Globus. Das Unternehmen in Privatbesitz beschäftigt mehr als 900 Fachleute und bedient Unternehmen rund um den Globus.

Weitere Informationen über Vertex finden Sie unter www.vertexinc.com oder folgen Sie Vertex auf Twitter @vertexinc.

SAP, Ariba und andere hierin erwähnte SAP Produkte und Serviceleistungen sowie ihre zugehörigen Logos sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen von SAP SE (oder einer Tochtergesellschaft von SAP) in Deutschland oder anderen Ländern. Informationen zu den Markenzeichen und weitere Hinweise finden Sie unter http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx. Alle anderen hierin erwähnten Produkt- und Servicenamen sind Markenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180424006226/de/

Contacts:

Vertex, Inc.

Tricia Schafer-Petrecz: 484-595-6142

tricia.schafer-petrecz@vertexinc.com