Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag im Minus geschlossen. Nach einem richtungslosen Vormittagshandel belastete am Nachmittag ein erneuter Zinsanstieg in den USA, wo die Renditen der 10-jährigen Staatsanleihen erstmals seit 2014 wieder die Marke von 3 Prozent erreichten. Bereits an den vergangenen Handelstagen waren die Renditen in den USA merklich gestiegen. Auslöser der Bewegung waren steigende Rohstoffpreise, die höhere Inflationsraten erwarten lassen.

Die Reaktion der Märkte auf den weiteren Renditeanstieg falle immerhin moderater aus als noch Anfang Februar, meinte ein Marktanalyst. Damals hätten die Lohnstatistiken zur Angst geführt, dass eine einsetzende Inflation die Zentralbanken zu präventiven Zinsanhebungen drängen könnte, heute könnte es der Ölpreis sein, der die nächsten Unruhen auslöse, so ein weiterer Kommentator. Im Nachbarland Deutschland hat sich derweil der Ifo-Geschäftsklimaindex weiter eingetrübt, verbleibt laut Experten aber auf hohem Niveau.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss am Dienstag 0,11 Prozent tiefer bei 8'796,91 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gab um 0,26 Prozent auf 1'457,95 Zähler nach und der breite Swiss Performance Index (SPI) verlor 0,01 Prozent auf 10'420,16. Bei den 30 wichtigsten Titel schlossen 18 im Minus und 12 Plus.

Die deutlichsten Abgaben unter den Bluechips entfielen auf die Swiss Re-Aktien ...

