Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Die HUAWEI P20 Smartphone-Serie hat am 27. März im Grand Palais in Paris Premiere gefeiert. Es war das erste Mal, dass ein chinesisches Smartphone hier in den heiligen Hallen des Grand Palais seinen Einstand gab - und HUAWEI P20 enttäuschte nicht und begeisterte das Publikum mit einer Vielzahl innovativer neuer Technologien.



Nahezu randloses Display und atemberaubende Farb-Optionen



Das HUAWEI P20 verfügt über ein nahezu rahmenloses Display mit Notch und einen Home-Button mit eingebautem Fingerabdrucksensor. Das Smartphone ist in einer Reihe von faszinierenden Farbverläufen erhältlich - Schwarz, Midnight Blue, Pink Gold, und Twilight.



Leica Triple-Kamerasystem



HUAWEI P20 Pro ist mit einem Triple-Sensor Leica Kamerasystem mit extrem weiter Blende und branchenführender Lichtempfindlichkeit ausgestattet. Mit seinem dreifachen Kamerasystem bietet das HUAWEI P20 Pro 3-fachen optischen Zoom, 5-fachen Hybrid-Zoom, und 10-fachen Digitalzoom mit KI-Assistenz. DxOMark, eine führende Website für Bildqualität-Benchmarks, gibt dem HUAWEI P20 Pro eine Rekordwertung von insgesamt 109 Punkten und spricht von einem neuen Maßstab für Smartphone-Kameras.



Benutzererfahrung vom Feinsten



Für längere Akkulaufzeit pro Ladung ist das Standardmodell HUAWEI P20 mit einem leistungsstarken 3.400 mAh-Akku ausgerüstet, das HUAWEI P20 Pro kommt mit einem 4.000 mAh-Akku. Gekoppelt wird dies mit einem Kirin 970-Prozessor mit dedizierten KI-Funktionen, der über eine ausgezeichnete Energieeffizienz verfügt. HUAWEI P20 nutzt das HUAWEI SuperCharge-Ladeprotokoll und bringt es damit in gerade mal 30 Minuten von 0% auf 58% Akkuleistung.



Zusätzlich zu seinen beeindruckenden Hardware-Spezifikationen ist das HUAWEI P20 auch mit einer Auswahl nützlicher, vorinstallierter Apps wie z.B. dem HUAWEI AppGallery App-Markt ausgestattet. Neben der Bereitstellung einer sicheren Plattform zum Herunterladen und Installieren einer enormen Auswahl von nützlichen Apps offeriert AppGallery auch spezielle, je nach Standort weltweit unterschiedliche App-Rabatte.



Die Special App-Deals gibt es in der AppGallery - einfach auf ME - Gifts gehen. Hier finden die Anwender eine Kollektion von nützlichen Apps, die speziell auf die jeweilige Region abgestimmt sind.



Wir fangen mal mit den App-Deals für die europäischen Nutzer an.



TIDAL



TIDAL ist eine Musik-Streaming-App, mit der Benutzer mehr als 400.000 Songs und Musikvideos in umwerfender HD-Qualität streamen können. AppGallery-Nutzer erhalten ein kostenloses 90-Tage-Abo für diese Super-App. Die erstaunliche audiovisuelle Qualität von TIDAL in Kombination mit HUAWEI P20 Dolby Atmos und dem Dolby AC-4 Soundsystem ist der direkte Zugang, man ist mitten drin in seinen Lieblingssongs und Videos.



Eatwith



Möchten Sie leckere, hausgemachte Gerichte essen und die lokale kulinarische Tradition kennenlernen? Eatwith ist da genau richtig - eine extrem nützliche App, für Reisende und Feinschmecker gleichermaßen. HUAWEI P20 und AppGallery-Nutzer in Europa erhalten einen exklusiven Rabatt von 10 Euro für ihr erstes Gourmet-Erlebnis mit dieser einzigartigen und spannenden App.



APUS Camera



APUS Camera ist eine funktionsreiche Selfie-App, die jede Menge coole Filter, witzige Sticker und Beauty-Modes bietet. Im Porträt-Modus eröffnet sich den Benutzern definitiv ein atemberaubendes Fotoerlebnis. Die App holt alles aus der HUAWEI P20 24-Megapixel Selfie-Kamera und rückseitigen 40-Megapixel-Kamera heraus und hält außerdem eine exklusive Kollektion mit Spezialfiltern, PIP-Effekten und Stickern bereit - nur für HUAWEI P20-Nutzer.



Wer nicht in Europa ist, braucht sich jetzt aber nicht zu ärgern - die AppGallery-Nutzer in anderen Regionen haben dafür andere Special App-Deals.



Easybook



Easybook ist eine komfortable Online-Plattform zur Buchung von Zugtickets, Mietwagen und Fährtickets in Malaysia, Singapur, Indonesien und Thailand. Die App gibt den Anwendern Zugang zu über 500 öffentlichen Verkehrsbetrieben und über 10.000 Buslinien. Huawei-Nutzer erhalten einen Sonderrabatt von 5% auf die Busfahrkarten. Easybook macht das Reisen in Südostasien ganz einfach leichter und angenehmer.



Manga



Die Manga App gibt den Anwendern Zugriff auf eine große Auswahl an klassischen und neu erschienenen Manga-Romanen aus verschiedenen Genres. Das riesige, so gut wie randlose hochauflösende HUAWEI P20-Display ist ideal geeignet, um sich in den Lieblings-Manga zu vertiefen. Huawei-Anwender im asiatisch-pazifischen Raum haben ein kostenloses 1-Monats-Abo für die App inklusive.



Was hält die AppGallery für Benutzer im Nahen Osten bereit?



Jollychic



JollyChic ist eine Online-Shopping-App mit über 1 Million Produkten und einer Marktabdeckung von 80% im Nahen Osten. Huawei-Anwender erhalten einen exklusiven 10%-Discount, wenn sie die App nutzen.



Na, haben Sie jetzt, nachdem Sie HUAWEI P20, das brandneue Smartphone-Topmodell von Huawei, und die coolen App-Discounts für die stolzen Besitzer näher kennengelernt haben, Lust auf mehr? Und keine Lust, zu warten? Dann holen Sie sich jetzt schnell Ihr persönliches HUAWEI P20!



