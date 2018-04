Berlin (ots) - Die Pressestelle der CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilt mit:



In der Fraktionssitzung am heutigen Dienstag, dem 24. April 2018, hat der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Volker Kauder, folgende Beauftragte ernannt:



Beauftragter für Kirchen und Religionsgemeinschaften Hermann Gröhe



Behindertenbeauftragter Wilfried Oellers



Beauftragter für Maritime Wirtschaft Rüdiger Kruse



Beauftragte für Klimaschutz Anja Weisgerber



