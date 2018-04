Osram senkt erneut seine Jahresprognose - was vor allem an Währungseffekten liegen soll. Die Geschäfte des Lichtkonzerns laufen dennoch gut.

Zum wiederholten Mal seit dem Börsengang im Sommer 2013 muss der Lichtkonzern Osram seine Prognosen senken. Diesmal ist es vor allem der starke Euro, der der Ex-Siemens-Tochter zu schaffen macht. "Vor dem Hintergrund eines uneinheitlichen Marktumfelds sowie der fortgesetzten Dollarschwäche passt Osram seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr an", hieß es am Dienstagabend in einer Mitteilung.

Osram senkte die Erwartungen moderat. Auf Basis der aktuellen Währungskurse rechnet Osram im laufenden Geschäftsjahr 2017/18 (30. September) nun mit einem vergleichbaren Umsatzwachstum von drei bis fünf Prozent - statt bislang 5,5 bis 7,5 Prozent. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) wird nun bei 640 Millionen Euro erwartet, statt zuvor rund 700 Millionen Euro. Beim Gewinn je Aktie prognostiziert Osram nun 1,90 Euro statt bislang 2,10 Euro. Bislang lag die Prognose ...

