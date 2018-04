Die türkische Opposition sucht eine Strategie, um bei den vorgezogenen Wahlen Staatschef Erdogan zu besiegen - dazu wollen sie diesmal kooperieren.

Im Wahlkampf kann es schon einmal vorkommen, dass Politiker ein paar Grenzen ausreizen. In der Türkei sind 15 Abgeordnete der größten Oppositionspartei CHP einen Schritt weitergegangen. Sie haben angekündigt, die Partei zu wechseln, um diese bei den anstehenden Präsidentschaftswahlen zu unterstützen.

Damit verfügt die neu gegründete konservativ-nationalistische Iyi-Partei über insgesamt 20 Mandate im Parlament - und erreicht so die Schwelle, um an den vorgezogenen Wahlen überhaupt teilnehmen zu dürfen.

Der Fall zeigt, worum es in der Türkei geht. Am 24. Juni 2018 sind mehr als 40 Millionen Türkinnen und Türken im In- und Ausland aufgefordert, ihre Stimme für das Parlament in Ankara abzugeben. Gleichzeitig wird auch der Präsident gewählt.

Und es könnte Bewegung in die erstarrte Politik des Landes kommen, seitdem die AKP seit 2003 jede Wahl gewonnen hat. Die Opposition will ihre langjährige Spaltung überwinden. Sie besteht aus der säkular-linken republikanischen Volkspartei CHP, der neugegründeten nationalistischen Iyi-Partei ("Gute Partei") und der kurdisch-dominierten "Demokratischen Partei der Völker" HDP. Sie verfolgen unterschiedliche Ziele - bis auf eines: Erdogan vom Thron zu stürzen.

Umfragen sehen die regierende AKP von Erdogan bei rund 50 Prozent. Viel hängt von konservativen Wechselwählern ab, die zwar religiös denken, aber von der AKP enttäuscht sind. Und, inwiefern die Opposition in der Lage sein wird, ihre Wähler zu mobilisieren. In den vergangenen Tagen zeigte sich: Sie ist zu diesem Zweck zu fast allem bereit.

Während in Deutschland darüber diskutiert wird, ob türkische Politiker zu Wahlkampfauftritten in die Bundesrepublik einreisen dürfen, geht es in der Türkei längst um die Frage, welche Chancen die regierende AKP und ihr Chef Erdogan überhaupt noch haben. Beobachter sehen ein Kopf-an-Kopf-Rennen; und eine fragmentierte Opposition, die erstaunlich viele Zugeständnisse macht, um gegen Erdogan anzukommen.

Erst ließ CHP-Chef Kilicdaroglu 15 seiner insgesamt 131 Abgeordneten zur Iyi-Partei ("Gute Partei") ziehen. Dann traf er sich mit dem Vorsitzenden der streng-islamischen Saadet-Partei ("Partei der Glückseligkeit", SP). Es ging um eine mögliche Zusammenarbeit bei der anstehenden Wahl. Die beiden ließen ihren gemeinsamen Handschlag sogar ablichten.

Es dürfte das erste Mal in der Geschichte sein, dass die streng säkulare CHP mit der streng religiösen SP auf dieser Ebene zusammengetroffen ist.

"Wer die Parteiengeschichte der Türkei kennt, der weiß, dass dieser Handschlag eine bemerkenswerte Entwicklung beschreibt", kommentiert der türkische Politikforscher Ziya Meral. Die SP ist derzeit nicht im Parlament vertreten, sie erhält bei Wahlen in der Regel weniger als fünf Prozent der Stimmen.

Um Erdogan zu schlagen, braucht es einen Kandidaten, der mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...