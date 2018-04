Berlin (ots) - Die Pressestelle der CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilt mit:



In ihrer Sitzung am heutigen Dienstag, dem 24. April 2018, hat die CDU/CSU-Bundestagsfraktion folgende Arbeitsgruppenvorsitzende (Sprecher der Fraktion in den Bundestagsausschüssen) und Beisitzer im Fraktionsvorstand gewählt:



Arbeitsgruppe Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen Kai Wegner mit 177 Stimmen (89,8 Prozent)



Arbeitsgruppe Digitale Agenda Tankred Schipanski mit 191 Stimmen (96,0 Prozent)



Als Obmann im Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung wurde gewählt:



Kai Whittaker mit 176 Stimmen (88,4 Prozent)



Als Beisitzer in den Fraktionsvorstand wurden gewählt:



Axel E. Fischer Fritz Güntzler Olav Gutting Matthias Heider Mark Helfrich Rudolf Henke Karl Holmeier Roderich Kiesewetter Thomas Heilmann Jan Metzler Hans Michelbach Carsten Müller Michaela Noll Johannes Röring Jana Schimke Tino Sorge Stephan Stracke Matthias Zimmer



