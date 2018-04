Der Softwarekonzern SAP hat seine Zahlen für das erste Quartal 2018 veröffentlicht. Dabei zieht besonders eine Kennzahl die Aufmerksamkeit der Analysten auf sich: Mit einem Wert von 1,07 Milliarden Euro übertrifft das Cloud-Geschäft von SAP schon jetzt alle Erwartungen und wird gefeiert: "SAP wächst in der Cloud schneller als jede andere Firma", zitiert das "Handelsblatt" SAP-Chef Bill McDermott.

Sieht also ganz so aus, als könnte SAP seine Investitionen der letzten Jahre in das Cloud-Geschäft ... (Claudia Wallendorf)

Den vollständigen Artikel lesen ...