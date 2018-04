Jama Connect und die aktualisierte Version der Produktentwicklungsplattform Jama Analyze bringen unvergleichliche Einblicke in den gesamten Entwicklungsprozess



Portland, Oregon (ots/PRNewswire) - Jama Software, ein führender Anbieter von Produktentwicklungsplattformen für Unternehmen, die komplexe Produkte und integrierte Systeme bauen, kündigte heute die Veröffentlichung großer Verbesserungen an - damit wird die neue Ära der prädiktiven Produktentwicklung (https://www.jamasoftware.com/predictive) eingeläutet. Die Kombination von Jama Analyze - kritische Analysen und Intelligence-Funktionen, die Jama mir der Übernahme von Notion (https ://www.jamasoftware.com/press-room/jama-software-acquires-notion/) gewonnen hat - und Jama Connect, das Flagship-Produkt von Jama, gewährt Kunden wertvolle Einblicke anhand von Datenmengen, die zuvor nicht als Produktentwicklungsdaten verfügbar waren. Diese neuen Funktionen ermöglichen Unternehmen mit Produktführerschaft einen robusten Einblick in teamübergreifende Leistungsdaten und unterstützen beim rechtzeitigen Treffen von strategische Entscheidungen.



"Die digitale Konvergenz übt einen enormen Druck auf die traditionellen Entwicklungsprozesse aus. Unternehmen, von den industriellsten bis hin zu den äußerst verbraucherorientierten, müssen über Entwicklungstools verfügen, die Erkenntnisse unkompliziert an die Oberfläche bringen, sodass verstanden werden kann, wie gesund die Entwicklungsprozesse und in weiterer Folge die Unternehmen selbst sind", sagte Scott Roth, CEO bei Jama. "Die Jama-Produktentwicklungsplattform und das Ökosystem der Tools und Produkte, mit denen sie zusammenarbeitet, bietet unübertroffene Klarheit und Einsicht trotz massiver Datenmengen. Und wenn die Produktentwicklung gleich zu Beginn mit Jama Connect und Jama Analyze arbeitet, verfügen innovative Unternehmen über eine beispiellose Fähigkeit - eine vorausschauende Produktentwicklung - die zuverlässig die Risikominderung, eine verbesserte Qualität und die beschleunigte Markteinführung ermöglicht, sodass intelligente, vernetzte Produkte und Lösungen jeglicher Art angeboten werden können."



Jama Analyze ermöglicht eine datengestützte Zusammenarbeit: Es basiert auf Daten zur Produktentwicklung, die Teams bereits mit Jama Connect, Jira Software, GitHub oder anderen Produkten generieren, wobei Metriken, Visualisierung und Trends zur Verfügung gestellt werden. Dieses umfassende, zukunftsorientierte Verständnis von teamübergreifender Leistung ermöglicht es führenden Produktanbietern, einen klaren Maßstab anzulegen, was die Effizienz ihrer aktuellen Produktentwicklungsprozesse betrifft - und Signale für weitere Effizienzsteigerungen zu erhalten.



Die aktualisierte Version von Jama Connect verbessert die Handhabung von Testdaten ganz wesentlich: Live-Rückverfolgbarkeit, eines der wichtigsten Produktmerkmale, verbindet in unkomplizierter Echtzeit-Ansicht die Details zum Testplan und die damit verbundenen Ergebnisse mit den tatsächlichen Anforderungen. Dies ermöglicht Unternehmen vollständige Transparenz vom Anfang bis zum Ende sowie eine kontinuierliche Abdeckung, Qualität und Compliance über den gesamten Entwicklungsprozess hinweg. Darüber hinaus können Qualitätstechniker jetzt auf den Review Center bequem zugreifen, um Testpläne, Testfälle und Testergebnisse zur Genehmigung, Dokumentation und Abzeichnung mit anderen zu teilen.



Die vorausschauende Produktentwicklung (Predictive Product Development) hilft dabei, die von Organisationen generierten unvergleichlichen Datenmengen von Betriebskosten in echte Gelegenheit zu verwandeln. Mit der Umwandlung von zuvor unzusammenhängenden oder unbrauchbaren Daten in wertvolle Erkenntnisse können führende Produktanbieter ihre Entwicklungsarbeit über die lediglich reaktiven und präskriptiven Grenzen hinaus verschieben - und wirklich prädiktive Daten gewinnen. Diese neue Art der Entwicklung komplexer digitaler Produkte informiert Fachleute und Entscheidungsträger über mögliche Risiken und neue Chancen. Und neue Lösungen von Jama und anderen Mitgliedern des Ökosystems stellen Einblicke zur Verfügung, die eine kontinuierliche Verbesserung sowie schnellere Innovationen ermöglichen und Organisationen den Weg zu den bestmöglichen Geschäftsergebnissen ebnen.



Die Jama-Produktentwicklungsplattform bringt die Vorteile einer vorausschauenden Produktentwicklung ans Tageslicht, indem für den gesamten Entwicklungsprozess ein Mehrwert geschaffen wird - durch Bereitstellung einer kombinierten Workflow- und Content-Management-Plattform, die alle anderen Tools und Prozesse überlagert, die für die aktuelle und zukünftige Produktentwicklung zur Verfügung stehen. Von der Idee bis hin zu strategischen Entscheidungen in Bezug auf bevorstehende Innovationen bietet Jama Plattformen und Tools, die einen neuen Standard für Risikominderung, Verbesserung der Qualität und Beschleunigung der Markteinführung setzen.



"Jama erkennt, dass eine Produktentwicklungsplattform als die grundlegende Entscheidungsgrundlage dienen muss", sagte Chris Armstrong, CityNOW-Direktor von Smart Mobility, bei der Panasonic Corporation für Nordamerika. "Die ganzheitliche Produktentwicklungsplattform von Jama ermöglicht uns, die überwältigende Menge von Entwicklungsdaten zu navigieren und unsere Ressourcen für eine schnellere, bessere Entscheidungsfindung, die sich wiederum auf unseren Produkterfolg auswirkt, optimal zu verwalten. Wir freuen uns, die Verbesserungen von Jama Analyze und Jama Connect kennenzulernen und zu sehen, wie diese Systeme uns dabei unterstützen, Chancen herauszufiltern und unserer Konkurrenz stets einen Schritt voraus zu sein."



Informationen zu Jama Software



Jama Software ist ein führender Anbieter von Produktentwicklungsplattformen für Unternehmen, die komplexe Produkte und integrierte Systeme bauen. Die Jama-Produktentwicklungsplattform unterstützt Unternehmen, einen Prozess zur vorausschauenden Produktentwicklung - für die Verringerung des Risikos, die Qualitätsverbesserung, zum Erkennen von Chancen und für eine raschere Markteinführung - zu etablieren, indem eine integrierte Lösung für den gesamten Produktlebenszyklus, von der Idee bis zur Markteinführung, zur Verfügung steht. Mehr als 600 innovative Unternehmen nutzen die Jama-Software, um ihren Produktentwicklungsprozess zu modernisieren. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Portland, Oregon. Weitere Informationen finden Sie unter www.jamasoftware.com.



