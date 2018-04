Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - In den letzten Jahren haben chinesische Smartphone-Anbieter ihr Wachstum in den europäischen, japanischen und südostasiatischen Märkten beschleunigt. Laut einem Analysten des Research- und Beratungsunternehmens Gartner verzeichnete der weltweite Smartphone-Verkauf im vierten Quartal 2017 insgesamt rückläufige Zahlen. Huawei war einer der beiden einzigen chinesischen Smartphone-Anbieter unter den ersten vier, der im Jahresvergleich zulegen konnte und dessen Marktanteil im Quartal anstieg. Es wird deutlich, dass Produkte von chinesischen Anbietern weltweit immer beliebter werden.



Am 27. März wurde die AppGallery zusammen mit dem HUAWEI P20-Smartphone im Rahmen einer großen Veröffentlichungskonferenz in Paris vorgestellt. Was ist die AppGallery und was ist das Besondere daran? Folgen Sie dieser Anleitung, um es herauszufinden.



Die AppGallery ist Huaweis offizielle App-Vertriebsplattform. Sie ermöglicht Benutzern das Suchen, Herunterladen, Verwalten und Teilen von mobilen Apps auf Huawei-Mobilgeräten mit sensiblen und praktischen Benutzererfahrungen. In China greifen monatlich über 160 Millionen Nutzer auf ihre Lieblings-Apps in der AppGallery zu. Mehr als 120 Milliarden Downloads wurden bereits aus der AppGallery getätigt. Ab sofort können Huawei-Benutzer auf der ganzen Welt die AppGallery erleben, indem sie EMUI auf die neueste Version aktualisieren.



Wenn Benutzer die Homepage der AppGallery öffnen, werden umfangreiche Kataloge sorgfältig ausgewählter Apps angezeigt. Im Kollektionen-Katalog finden Nutzer neue Apps, neue Spiele, innovative Apps und Empfehlungen.



Alle Apps in der AppGallery sind nach Kategorien sortiert. 18 Kategorien, einschließlich Spiele, decken alle Aspekte des täglichen Lebens ab. Einkaufen, Essen, Reisen, Unterkunft und Unterhaltung, alles, was Sie brauchen, ist vorhanden.



Der obere Bereich zeigt unterschiedliche Apps und Spiele, die nach verschiedenen Aspekten geordnet sind. Top-Apps ist eine Liste der wichtigsten Apps und Spiele. Die Apps mit den besten Bewertungen und die beliebtesten Spiele sind nur einen Klick entfernt.



Der Bereich Manager hilft Benutzern beim Aktualisieren und Verwalten ihrer Apps. Zu den Funktionen gehören Updates, Installations-Manager, Installationspaket-Management und Speicher aufräumen. Aktivieren Sie "Auto-Update über WLAN" und die AppGallery hält die Apps automatisch auf dem neuesten Stand, wenn das Gerät mit WLAN verbunden ist und aufgeladen wird. Mehr Intelligenz und Bequemlichkeit, weniger Sorgen.



Ich - ein weiterer wichtiger Bereich in der AppGallery - hilft den Benutzern, ihre Geschenke, Kommentare und Antworten, Einkaufshistorie sowie AppGallery-Einstellungen zu verwalten. Benutzer können hier auch die Hilfe finden, die sie benötigen.



Exklusive Geschenke von Huawei werden im Gift-Center beansprucht: Gutscheine, VIP-Karten, spezielle Rabatte und exklusive In-Game-Gegenstände. Alle Arten von großzügigen Angeboten werden regelmäßig aktualisiert und sind nur auf der Huawei-Plattform verfügbar. Öffnen Sie die AppGallery, um kleine Überraschungen zu entdecken und das Leben angenehmer zu gestalten.



Die AppGallery ist nicht nur reich an Inhalten und einfach zu bedienenden Funktionen, sondern sie ist auch bestens gewappnet, die App-Qualität durch einen vierschichtigen Sicherheitsmechanismus zu gewährleisten: Alle Apps müssen Überprüfungen in Bezug auf Datenschutz, Sicherheitslücken, schädliche Verhaltensweisen und einen manuellen Sicherheit-Check zur Namensechtheit bestehen. Die AppGallery entspricht der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und setzt sich uneingeschränkt für den Schutz der Privatsphäre von Nutzern ein. Eine komfortable und vertrauliche Benutzererfahrung ist garantiert.



Sichere Apps, endlose Freude - erkunden Sie die wundervolle Welt der Huawei AppGallery noch heute.



