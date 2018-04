NordLB hebt SAP auf 'Kaufen' - Ziel hoch auf 102 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat SAP nach Quartalszahlen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 99 auf 102 Euro angehoben. Analyst Wolfgang Donie lobte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die überraschend starke operative Marge (Ebit-Marge) des Softwarekonzerns. Währungsbelastungen habe SAP getrotzt.

Citigroup senkt Ziel für Allianz SE auf 210 Euro - 'Neutral'

LONDON - Die US-Bank Citigroup hat das Kursziel für Allianz SE von 214,98 auf 210 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach dem guten Jahresstart für die Branche sei es angesichts neuer Risiken Zeit für eine Neubewertung, schrieb Analyst James Shuck in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu europäischen Versicherern. Der Experte schätzt den Sektor mit nur noch drei Kaufempfehlungen nun zurückhaltender ein.

Credit Suisse hebt Ziel für PSA auf 23,60 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für PSA von 22,70 auf 23,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Wichtigster Kurstreiber seien Umbau und Integration von Opel/Vauxhall, schrieb Analyst Daniel Schwarz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Eine theoretisch ebenfalls positive Trendwende in China hält der Experte indes für unwahrscheinlich.

Independent hebt Ziel für Munich Re auf 205 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Munich Re nach einer Ergebnisprognose des Rückversicherers für das erste Quartal von 200 auf 205 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Markus Rießelmann stockte seine Gewinnschätzungen in einer am Dienstag vorliegenden Studie nach den Signalen für das erste Quartal auf.

Metzler senkt Hannover Rück auf 'Sell' und Ziel auf 101 Euro

- Metzler hat Hannover Rück von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 113 auf 101 Euro gesenkt. Der Rückversicherer dürfte es schwer haben, die starke Gewinnentwicklung der vergangenen Jahre mittelfristig aufrechtzuerhalten, schrieb Analyst Jochen Schmitt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Eine anziehende Inflation in der Eurozone dürfte die Freisetzung von Rückstellungen vergangener Jahre verringern. Unternehmensspezifisch komme hinzu, dass der Rückenwind durch Verkäufe von Unternehmensteilen, Wechselkurse und Steuern nachlasse. Zudem blickt der Experte vorsichtig auf das Leben-Rückgeschäft des MDax-Konzerns.

DZ Bank hebt fairen Wert für Merck KGaA auf 92 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien von Merck KGaA von 91 auf 92 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Verkauf des Geschäfts mit rezeptfreien Medikamenten sei positiv, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Erlös dafür liege über seinen Erwartungen.

Berenberg hebt Ziel für Schneider Electric auf 81 Euro - 'Buy'

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Schneider Electric nach Zahlen zum ersten Quartal von 78 auf 81 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Elektrotechnikkonzern habe ein starkes Zahlenwerk abgeliefert, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte deshalb seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2018 bis 2020.

Hauck & Aufhäuser hebt Ziel für Adidas auf 240 Euro - 'Buy'

HAMBURG - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Adidas vor Zahlen von 220 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Herzogenauracher dürften einen ordentlichen Jahresstart erlebt haben, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei dürften die Gewinne weiter überproportional zugelegt haben. Der Ausblick sei recht konservativ, so dass eine weitere Zielerhöhung im Jahresverlauf nicht unwahrscheinlich sei.

Deutsche Bank senkt Ziel für Fresenius SE auf 81 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Fresenius SE vor Zahlen von 83 auf 81 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das erste Quartal dürfte recht unspektakulär verlaufen sein für den Gesundheitskonzern, schrieb Analyst Gunnar Romer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wichtiger sei, dass Fresenius die Übernahme des US-Generikaherstellers Akorn abgesagt habe, weshalb er Akorn in seinem Bewertungsmodell nicht mehr berücksichtige.

Goldman senkt Ziel für ProSiebenSat.1 auf 33,30 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktie des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 vor Zahlen zum ersten Quartal von 35 auf 33,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. In Erwartung eines zunehmend durchwachsenen TV-Werbemarktes habe sie einen Bewertungsmultiplikator und ihre Gewinnschätzung (EPS) für 2018 reduziert, schrieb Analystin Lisa Yang in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

