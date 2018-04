Analog Devices könnte in den kommenden Jahren zu einem interessanten Unternehmen werden. Das Unternehmen aus der Halbleiterindustrie lässt sich am langfristigen charttechnischen Aufwärtstrend messen. Die Kurse sind in den vergangenen Jahren wie an der Perlenkette gezogen aufwärts marschiert.

Für Investoren in Deutschland ist der Nachrichtenfluss etwas reduziert. Banken kümmern sich kaum um die Aktie. Insofern ist die charttechnische und technische Analyse besonders wichtig. Marken wie ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...