Die Aktie von Booking Holdings dürfte in Deutschland wenigen Investoren und Analysten ein Begriff sein. Das Touristik-Unternehmen aus den USA hat dennoch vor allem im Chart begeistert. In den vergangenen 10 Jahren ging es fast durchgehend aufwärts, die Aktie gewann ausgehend von deutlich weniger als 100 Euro auf bis zu mehr als 1.500 Euro hinzu. Geht es so weiter? Langfristig orientierte Chartanalysten meinen: Ja. Die Aktie sollte nicht unter 1.500 fallen. Danach sind bei 1.000 Euro Unterstützungen ... (Robert Sasse)

