Präsentation der Forschungstätigkeit wird wasserlose EyeSol Arzneimittel-Dosierungstechnologie von Novaliq besonders hervorheben

Novaliq GmbH, ein spezialisiertes pharmazeutisches Unternehmen mit einer disruptiven Drug-Delivery-Plattform, die schwer lösliche Arzneimittel in wirksame Therapeutika für die Augenheilkunde verwandelt, meldete heute, dass vier wissenschaftliche Poster im Rahmen der Jahrestagung 2018 der Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) vom 29. April bis 3. Mai in Honolulu (Hawaii) präsentiert werden.

Die Vielfalt der zu präsentierenden Daten spiegelt das Engagement von Novaliq im Dienste der Wissenschaft und in der klinischen Forschung wider. Mit dieser Poster-Sammlung informiert Novaliq über die klinischen und präklinischen Daten zu seiner EyeSol Arzneimittel-Dosierungstechnologie und vermittelt Einblicke in die Wirkungsweise seiner wasserlosen NOV03/NovaTears Therapie zur Behandlung des Syndroms des trockenen Auges. Darüber hinaus wird Novaliq seine ersten präklinischen Wirksamkeitsdaten zur Behandlung des Glaukoms vorstellen.

Von Novaliq unterstützte Poster-Präsentationen:

"Influence of perfluorohexyloctane containing eye drops on tear film thickness in patients with mild to moderate dry eye disease." Autoren: Garhöfer G., Schmidl D., Werkmeister R., Adzhemian N., Kosobokovs S., Krösser S., Schmetterer L. Poster-Präsentation am Sonntag, dem 29. April, 15.15 Uhr 17.00 Uhr; Poster Board: B0119

"Ocular and Systemic Distribution of 14C- Perfluorohexyloctane following Topical Ocular Administration to Rabbits." Autoren: Krösser S., Spencer E., Grillenberger R., Struble C., Eickhoff K. Poster-Präsentation am Dienstag, dem 1. Mai, 8.15 Uhr 10.00 Uhr; Poster Board: A0383

"Evaluating the lubricating effect of semifluorinated alkanes on the ocular surface." Autoren: Agarwal P., Khun D., Krösser S., Eickhoff K., Wells F. S., Willmott G. R., Craig J. P., Rupenthal I. D. Poster-Präsentation am Dienstag, dem 1. Mai, 11.15 Uhr 13.00 Uhr; Poster Board: C0076

"The pharmacodynamic effect of LatanoSol eye drops on IOP of normotensive dogs." Autoren: Eickhoff K., Prusakiewicz J., Uhlmann L., Struble C., Löscher F., Krösser S. Poster-Präsentation am Dienstag, dem 1. Mai, 8.15 Uhr 10.00 Uhr; Poster Board: B0037

"Wir sind äußerst stolz, uns über die wissenschaftlichen Daten zu unserer innovativen und wasserlosen Plattform-Technologie mit Forschern, Klinikärzten und Industrievertretern austauschen und diese Daten erörtern zu können", so Sonja Krösser, PhD, Vice President Preclinical and Clinical Development bei Novaliq. "Unser Engagement für die Wissenschaft liefert die Grundlage für die Weiterentwicklung unserer einzigartigen Pipeline und die Entwicklung innovativer Produkte, die Ärzte unterstützen können, ihren Patienten besser zu dienen."

Das Novaliq Team wird im Rahmen der ARVO 2018 in Honolulu (Hawaii) zur Verfügung stehen, um seine Forschungstätigkeit zu erörtern und Fragen zu beantworten. Senden Sie bitte eine E-Mail mit Ihren Datums- und Uhrzeit-Wünschen an die Adresse event@novaliq.com, um ein Treffen zu vereinbaren.

Über Novaliq - Die im Jahr 2007 gegründete Novaliq GmbH ist ein in Heidelberg ansässiges Spezialpharma-Unternehmen mit Schwerpunkt auf der Augenheilkunde. Ihr Ziel ist es, aus schwer löslichen Arzneimitteln effektive Ophthalmika für Anwendungen in den vorderen und hinteren Augenabschnitten zu machen. Die urheberrechtlich geschützte EyeSol-Technologie von Novaliq verbessert die topische Bioverfügbarkeit, Stabilität und Sicherheit von herkömmlichen unlöslichen oder instabilen Arzneimitteln sowie Bereitstellung, Wirksamkeit und Komfort von Therapien für Erkrankungen der Augenoberfläche, einschließlich trockenem Auge, durch konservierungsstofffreie Multidosisrezepturen. Novaliq hat eine gestaffelte und langfristig nachhaltige, völlig neuartige Produktfamilie gegen trockenes Auge entwickelt, die den unterschiedlichen Bedürfnissen von Patienten mit trockenen Augen gerecht werden. Die fortschrittlichsten Produkte von Novaliq sind NovaTears, das über die CE-Kennzeichnung verfügt und in Europa unter dem Markennamen EvoTears vertrieben wird, und NovaTears+Omega-3, das kürzlich die CE-Kennzeichnung in Europa erhielt. CyclASol, ein rezeptpflichtiges Arzneimittel der zweiten Generation, befindet sich derzeit in der Vorbereitung auf eine Zulassungsstudie. Weitere Informationen finden Sie unter www.novaliq.com

