Donald Trump attackiert den Iran-Atomdeal als "verrückt" - und Macron verspricht: Ein Ausbau des Abkommens sei möglich. Doch der Vorstoß ist riskant.

Die vielen Küsschen, Umarmungen und Schmeicheleien sprachen Bände. Beim USA-Staatsbesuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron wurde sichtbar, dass er und Donald Trump sehr gut miteinander klarkommen. "Wir werden immer für euch da sein", versprach Trump am Dienstag, und schwärmte über Macron: "Er ist einfach perfekt".

Macron nannte es eine "Ehre", Trump "einen Freund nennen zu dürfen." Da trübte selbst ein kleiner Fauxpas des US-Präsidenten, der vor laufenden Kameras "ein paar Schuppen" vom Anzug seines Gastes abputzte, die Stimmung kaum.

Doch in den großen Konfliktfeldern - Handelskrieg, Syrien, Iran - ist der US-Präsident offenbar trotz des guten Drahtes zu Macron nicht bereit, von seinen Positionen abzurücken. "Wenn der Iran uns droht, wird er einen Preis bezahlen, den nur wenige Länder jemals bezahlt haben", sagte Trump am Dienstag bei einer Pressekonferenz mit Macron. Der Streit um das iranische Atomabkommen prägte das Treffen beider Präsidenten. Der Deal steht auf der Kippe, und die Zeit, ihn auch nur ansatzweise zu retten, wird knapp.

2015 hatten die USA, Russland, China, Großbritannien, Frankreich und Deutschland den Atomdeal gemeinsam mit dem Iran beschlossen. Darin verpflichtete sich das Mullah-Regime in Teheran, wesentliche Teile seines Atomprogramms drastisch zu reduzieren. Im Gegenzug wurde eine Normalisierung der Wirtschaftsbeziehungen mit dem Westen in Aussicht gestellt. Das Abkommen war ein diplomatischer Erfolg, den es in dieser Form seit Jahrzehnten nicht gegeben hatte.

Die Frist für eine mögliche Verlängerung läuft am 12. Mai aus, Trump möchte den Deal am liebsten radikal stoppen. Am Dienstag wiederholte er, das Abkommen sei "irre" und "lächerlich". Teheran hat für den Fall eines Ausstiegs der USA bereits mit Gegenmaßnahmen gedroht und würde nach eigenen Angaben "sofort" mit der Urananreicherung beginnen.

Mit Macrons Besuch kommt nun erstmals seit Monaten Bewegung in den Konflikt. "Wir möchten an einem neuen Abkommen mit dem Iran arbeiten", versprach er an der Seite Trumps. Das waren neue Töne des französischen Präsidenten, der gemeinsam mit seinen europäischen Partnern Deutschland und Großbritannien lange auf ein Bewahren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...