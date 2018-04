Illumina ist ein in Deutschland oftmals unbekanntes Unternehmen aus der Pharmabranche in den USA. Die Kurse sind in den vergangenen Jahren allerdings auch an den europäischen Börsen deutlich nach oben gestiegen. Dabei sind die Werte vor allem seit Ende 2013 so stark explodiert, dass von einem charttechnischen Aufwärtstrend auszugehen ist, der sich auch 2019 noch fortsetzen wird. Mustergültig gab es Korrekturen in den Jahren 2016 und 2017, die allerdings den Anstieg nicht bremsen dürften. Hier ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...