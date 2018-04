Facebook ist im Jahr 2018 in einen Abwärtsstrudel geraten, nachdem das Unternehmen einen massiven Datenskandal hervorbrachte. Dieser Skandal jedoch schien nach einigen Wochen überstanden, sodass die Kurse langfristig nach Meinung von Chartanalysten auf dem Weg nach oben sind. Denn in den vergangenen Jahren ist es für das Unternehmen wie an der Perlenkette gezogen aufwärts gegangen. Dabei sind die Kurse über alle Barrieren hinweggefegt, etwa 100 Euro als runde Kursmarke. Das bedeutet: 100 Euro ... (Robert Sasse)

