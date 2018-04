eBay ist in den vergangenen Jahren zum Top-Unternehmen aufgestiegen - weltweit. Nun sind auch Chartanalysten der Meinung, die Aktie habe herausragende Chancen auf Kursgewinne in den kommenden Jahren. Mittel- und langfristig sei der charttechnische Aufwärtstrend nicht zu leugnen. Die Werte sind in den vergangenen Jahren allein auf 10-Jahres-Basis um mehr als 300 % nach oben geklettert. Die Aktie hat in 15 Jahren etwa 30 % gewonnen und seit der Emission am 14. Oktober 1998 sogar einen Aufschlag ... (Robert Sasse)

