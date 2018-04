Seagate Technology ist ein Unternehmen aus dem Sektor EDV-Hardware. Wer mit Rechner zu tun hat, kennt den Festplattenhersteller. Dabei hat die Aktie auch zahlreiche Chartanalysten für sich eingenommen. Langfristig ist hier ein Aufwärtstrend zu konstatieren. Denn die Aktie hat bezogen auf das Jahr 2018 immerhin innerhalb von einem halben Jahr 53 % Plus geschafft. In einem Jahr ging es noch um 10 % nach oben und in fünf Jahren um 75 %. Wer seit dem 3. Januar 2003 investiert ist, konnte gar 380 ... (Robert Sasse)

