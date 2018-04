Monster Bever.new ist ein Unternehmen der Nahrungsmittelbranche in den USA, das hierzulande so gut wie gar nicht bekannt ist. Dennoch sind die Notierungen auch in Deutschland in den vergangenen Jahren deutlich geklettert. Das wiederum bedeutet, die Aktie hat einen charttechnischen Aufwärtstrend produziert, der zum einen beeindruckend ist und zum anderen davon ausgehen lässt, dass die Kurse weiter steigen. Denn nun sind auch neue Rekordhochs möglich. Die Aktie sollte dafür langfristig Barrieren ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...