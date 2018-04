Mondelez International ist ein Unternehmen der Branche Nahrungsmittel. In den USA ist das Unternehmen bekannt, in Deutschland weniger. Dennoch ließ sich auch hier Geld verdienen. Denn der Kurs ist langfristig nach Auffassung der Chartanalysten noch immer in einem charttechnischen Aufwärtstrend verankert. Dabei sind die Notierungen ausgehend von 20 Euro deutlich nach oben geklettert und konnten zeitweise sogar 50 Euro in Angriff nehmen. Diese Barriere dürfte nach kleineren Rücksetzern in den Jahren ... (Robert Sasse)

