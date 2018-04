Maxim Integrated Products ist ein Unternehmen der Branche Hersteller aus dem EDV-Sektor in den USA. Die Aktie ist wahrscheinlich in Deutschland weitgehend unbekannt. Dafür allerdings hat sich die Investition in den vergangenen Jahren für alle Investoren gelohnt, die frühzeitig eingestiegen sind. Die Chartanalyse sieht hier einen sehr mächtigen und langanhaltenden Aufwärtstrend. Die Kurse sind ausgehend von etwa 10 Euro im Jahr 2009 inzwischen auf teils mehr als 50 Euro gestiegen, wobei die Aktie ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...