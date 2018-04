Western Digital ist vielen Investoren ein Begriff, die sich mit Computern und hier vor allem Festplatten auskennen. Die Aktie wird in Deutschland gehandelt, gilt aber in den USA als Schwergewicht. Dabei haben sich in den vergangenen Jahren langfristig interessante Perspektiven herauskristallisiert. Denn die Aktie hat dabei einen Aufwärtstrend durchlaufen, dabei aber im Jahr 2015 mit dem Übergang zu 2016 eine massive Korrektur hinter sich gebracht. Ein gutes Zeichen, so die Meinung von Chartanalysten. ... (Robert Sasse)

