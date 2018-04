Die Diskussionsrunde wird sich mit den Entwicklungsstrategien von CDx im Hinblick auf die sich ändernden europäischen IVD-Vorschriften befassen

Asuragen, Inc., ein im Bereich der Molekulardiagnostik tätiges Unternehmen, das einfach anzuwendende Produkte für komplexe Tests in Genetik und Onkologie liefert, gab bekannt, dass Colin Hill, Senior Vice President für den Bereich Commercial Operations, im Rahmen des World Clinical Biomarkers Companion Diagnostic (CB CDx) Europe Summit 2018, der vom 1. bis 3. Mai in London, Großbritannien, stattfindet, eine Diskussionsrunde leiten wird. Im Mittelpunkt der Diskussion werden die bevorstehenden Veränderungen des regulatorischen Umfelds in Europa und die Auswirkungen für Pharma- und Diagnostikunternehmen, die gemeinsam an einer Weiterentwicklung der Präzisionsmedizin arbeiten, stehen.

"Die Präzisionsmedizin wird auf der ganzen Welt Wirklichkeit und die für sie geltenden Vorschriften entwickeln sich rasant", sagte Hill. "Es ist wichtig, dass wir eine enge Zusammenarbeit zwischen der Pharma-, Medizinprodukte- und in-vitro-Diagnostikindustrie aufbauen, wenn wir uns in dieser neuen Umgebung erfolgreich zurechtfinden wollen. Auch wenn wir uns für unseren Erfolg auf jeden Fall die Erfahrungen der USA zunutze machen werden, müssen wir unseren Denkhorizont erweitern, da wir uns mit einigen der inhärenten Unterschiede zwischen den Gesundheitsversorgungsmodellen in den USA und in Europa auseinandersetzen müssen."

Diese Diskussionsrunde mit dem Titel "The Rx-Dx Paradigm and Ensuring Continued CDx Development with Appropriate Risk and Reward" (Das Rx-Dx-Paradigma und die Sicherstellung einer kontinuierlichen CDx-Entwicklung mit angemessenem Risiko und Entgelt) ist Teil des Drug-Dx Commercialisation Stream und findet am Mittwoch, dem 2. Mai, um 16.30 Uhr statt. Die Diskussion wird mehrere aktuelle Fragen aufgreifen, mit denen sich sowohl die pharmazeutische als auch die diagnostische Industrie konfrontiert sehen, darunter die Beseitigung von Ungleichgewichten beim Wertanteil zwischen diesen Branchen, die Rationalisierung des Kooperationsprozesses vom Konzept bis zur Kommerzialisierung und das Verständnis der spezifischen Nuancen des europäischen Marktes zur Gewährleistung gemeinsamer Erfolge.

Über Asuragen

Asuragen ist ein im Bereich der Molekulardiagnostik tätiges Unternehmen, welches die Art und Weise, wie Patienten in der Genetik und Onkologie behandelt werden, verändert. Durch die Qualität, Einfachheit und Sensitivität der Produkte rückt die Präzisionsmedizin in greifbare Nähe. Die Diagnosesysteme von Asuragen, die auf proprietärer Chemie und Software basieren, liefern leistungsstarke Antworten mithilfe von breit aufgestellten Geräteplattformen. Sie sind einfach anzuwenden und erweitern die Behandlungsmöglichkeiten von Patienten. Asuragen ist ein Auftragsfertiger für Produkte, der sich schnell und effizient auf aktuelle und neue klinische Bedürfnisse, einschließlich Krebsdiagnostik und -überwachung, reproduktive Gesundheit und Alterung, einstellt und Labore über die gesamte Lebensdauer von Patienten mit seinen branchenführenden diagnostischen Tests versorgt. Weitere Informationen unter www.asuragen.com.

