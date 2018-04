Wieder mehr Tomaten aus Spanien und ein normaler Saisoneinstieg in Nordwesteuropa lassen den Tomatenkonsum im Frühjahr 2018 steigen. Die Ausgaben stiegen allerdings kaum, denn die reichlichere Marktversorgung sorgte für niedrigere Verbraucherpreise , so die Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI). Bild © AMI Die Tomateneinkäufe in Deutschland haben sich im 1 Quartal...

