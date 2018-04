Die "Heilbronner Stimme" über den Besuch des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron bei US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus:

"Donald Trump sieht eine geschlossene EU als Bedrohung. Zum Spalten gehört auch, mit Zoll-Vergünstigungen zu locken, sollte man sich auf einzelstaatliche Abkommen einlassen. Emmanuel Macrons Wirtschaft braucht dringend Anreize, doch ist es gerade der französische Präsident, der sich für ein stärkeres Europa einsetzt. Eines, das unter anderem außenpolitisch mehr Verantwortung übernehmen will. Und da ist er nah an Angela Merkel. Das Atomabkommen mit dem Iran etwa wollen Deutschland und Frankreich, will die EU, erhalten. Dieses Thema steht auch bei Merkels Arbeitsbesuch am Freitag in Washington auf der Liste. So ist Macrons Charme-Offensive wohl der Eitelkeit Trumps geschuldet, der sich von Merkel nicht ausreichend gewürdigt fühlt. Die Amerikaner nennen das Rollenspiel "good cop, bad cop" - ( guter Polizist, böser Polizist. Und es ist wohl auch kein Zufall, dass Macron eine Eiche aus dem Wald bei Aisne mitbrachte."/zz/DP/tos

