Die "Freie Presse" über die Rentenpolitik der Großen Koalition:

"Die Koalitionspolitiker müssen zur Wahrheit zurückfinden. Ohne langfristige Beitragserhöhungen und eine schrittweise Verlängerung der Lebensarbeitszeit ist das deutsche Rentensystem in der Zukunft nicht zu finanzieren. Deutschland braucht ein Konzept für die langfristige Planung der Rentenversicherung. Die Rentenpolitiker dürfen nicht wieder Stückwerk ohne jede Weitsicht abliefern, sondern sollten mit einer intensiven Debatte in einer Rentenkommission klären, wie Deutschland sich an Norbert Blüms historischer Behauptung orientieren kann: "Die Rente ist sicher."/zz/DP/tos

AXC0013 2018-04-25/05:49